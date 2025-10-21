logo
Anonimni zvaničnik Bijele kuće potvrdio sumnje: Tramp i Putin se neće sastati u bliskoj budućnosti

Autor Vesna Kerkez
Američki predsjednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin neće se sastati u bliskoj budućnosti, izjavio je anonimni zvaničnik Bijele kuće za Axios.

Tramp i Putin se neće sastati u Mađarskoj Izvor: THE_WHITE_HOUSE / Everett / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp i ruski predsjednik Vladimir Putin neće se susresti u bliskoj budućnosti, rekao je anonimni zvaničnik Bijele kuće za Axios.

"Nema planova da se predsjednik Tramp sastane s predsjednikom Putinom u bliskoj budućnosti. Rubio i Lavrov imali su produktivan razgovor. Zato dodatni lični sastanak između državnog sekretara i ministra spoljnih poslova nije potreban", rekao je anonimni zvaničnik Bijele kuće novinaru Aksiosa Baraku Ravidu.

Hahahqhhqaaa, anonimni u Bijeloj kući?? Pa tamo ih slušaju kako grickaju čips i da li piju pepsi ili koka kokain

