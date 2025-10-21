Anonimni zvaničnik Bijele kuće potvrdio sumnje: Tramp i Putin se neće sastati u bliskoj budućnosti

Američki predsjednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin neće se sastati u bliskoj budućnosti, izjavio je anonimni zvaničnik Bijele kuće za Axios.
"Nema planova da se predsjednik Tramp sastane s predsjednikom Putinom u bliskoj budućnosti. Rubio i Lavrov imali su produktivan razgovor. Zato dodatni lični sastanak između državnog sekretara i ministra spoljnih poslova nije potreban", rekao je anonimni zvaničnik Bijele kuće novinaru Aksiosa Baraku Ravidu.
White House official: “No plans for President Trump to meet with President Putin in the immediate future. Rubio and Lavrov had a productive call. Therefore, an additional-in-person meeting between the Secretary and Foreign Minister is not necessary"— Barak Ravid (@BarakRavid)October 21, 2025