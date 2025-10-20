logo
Mirovni susret u Budimpešti: Sofija nudi vazdušni koridor za dolazak Putina na sastanak sa Trampom

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Sofija je spremna, ako je potrebno, da obezbijedi vazdušni koridor za avion ruskog predsjednika Vladimira Putina na putu ka Budimpešti na sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, saopštilo je bugarsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Bugarska spremna da otvori nebo za mirovni sastanak Putina i Trampa Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

"Kada se ulažu napori za mir, logično je da sve strane doprinesu da se takav sastanak omogući. Kako bi inače sastanak mogao da se održi ako jedan od učesnika ne može da stigne?", rekao je ministar spoljnih poslova Georg Georgijev za bugarski državni radio.

Tramp je 16. oktobra rekao da se u telefonskom razgovoru sa Putinom dogovorio da se uskoro sastanu u Budimpešti.

Bugarska Budimpešta Vladimir Putin Donald Tramp

