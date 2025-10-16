Putin i Tramp se sastaju u Budimpešti: Dogovoren sastanak za okončanje rata u Ukrajini

Putin i Tramp se sastaju u Budimpešti kako bi probali da okončaju rat u Ukrajini.

Telefonski razgovor Donalda Trampa i Vladimira Putina je završen, a Bijela kuća je u kratkim crtama otkrila detalje razgovora. Ono što se zasad zna jeste da je, prema riječima zvaničnika Bijele kuće - bio "dobar i produktivan", a ubrzo se oglasio i sam američki predsjednik, prenosi "Skaj Njuz".

Kako je ispričao Tramp, Putin mu je čestitao na uspostavljanju mira na Bliskom istoku. Dogovorili su sastanak visokih zvaničnika Sjedinjenih Država i Rusije za narednu nedjelju, a zakazali su i novi sastanak.

"Predsjednik Putin i ja ćemo se sastati u Budimpešti, da vidimo da li možemo da okončamo ovaj neslavni rat između Rusije i Ukrajine. Sutra ću razgovarati o ovom razgovoru sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim", javlja "Skaj Njuz".

Porparolka Bijele kuće Kerolajn Levit se nadovezala na riječi Trampa i otkrila je da postoji mogućnost organizacije sastanka Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog. Tramp se u petak 17. oktobra sastaje sa Zelenskim u Vašingtonu kada će se o tome razgovarati.

Američki predsjednik je rekao predstavnicima medija da će “vjerovatno morati da razgovara sa Rusijom” prije nego što zvanično donese odluku o slanju “Tomahavk” raketa u Ukrajinu. Navodno će te projektile iskoristiti kao argument i prijetnju kako bi Rusiju primorao da povuče konkretnije poteze koji vode ka uspostavljanju prekida vatre.

Odnosi dvojice predsjednika su navodno zahladnili uprkos sastanku na Aljasci koji je održan u avgustu ove godine. Tramp nije čestitao rođendan Putinu što je među vojnim analitičarama i zvaničnicima okarakterisano kao znak zahlađenja odnosa.



Da podsjetimo, prvi sastanak Trampa i Zelenskog u Bijeloj kući održan je 28. februara ove godine i prošao je katastrofalno zbog svađe koja je izbila. Zelenski je na kraju izbačen iz Bijele kuće.

