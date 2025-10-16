Tramp se oglasio usred razgovora sa Putinom: Piše po mrežama dok sluša ruskog predsjednika

Tramp se oglasio usred razgovora sa Putinom.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp razgovara telefonom sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Ruske Federacije i usred konverzacije se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth social". Otkrio je da je razgovor u toku i da će se odmah po završetku dijaloga ponovo javiti i otkriiti o čemu su sve tačno razgovarali i pregovarali.

"Trenutno razgovaram sa predsjednikom Putinom. Konverzacija dugo traje, izvijestiću vas o sadržaju čim dođemo do kraja predsjednik Putin i ja. Hvala vam na pažnji", naveo je Tramp.

Američki predsjednik je rekao predstavnicima medija da će “vjerovatno morati da razgovara sa Rusijom” prije nego što zvanično donese odluku o slanju “Tomahavk” raketa u Ukrajinu. Navodno će te projektile iskoristiti kao argument i prijetnju kako bi Rusiju primorao da povuče konkretnije poteze koji vode ka uspostavljanju prekida vatre.

Odnosi dvojice predsjednika su navodno zahladnili uprkos sastanku na Aljasci koji je održan u avgustu ove godine. Tramp nije čestitao rođendan Putinu što je među vojnim analitičarama i zvaničnicima okarakterisano kao znak zahlađenja odnosa.



Da podsjetimo, prvi sastanak Trampa i Zelenskog u Bijeloj kući održan je 28. februara ove godine i prošao je katastrofalno zbog svađe koja je izbila. Zelenski je na kraju izbačen iz Bijele kuće.

(Mondo)