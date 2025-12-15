logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evo kako je Brajan Volš regovao kada je proglašen krivim (VIDEO)

Evo kako je Brajan Volš regovao kada je proglašen krivim (VIDEO)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Brajan Volš nije imao reakciju kada je čuo presudu da je kriv za ubistvo Ane Volš. Samo je klimnuo glavom što se može videti na snimku iz sudnice.

Reakcija Brajana Volša na presudu Izvor: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger

Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo Beograđanke Ane Volš, a pojavio se i snimak direktno iz sudnice na kom se vidi njegova hladnokrvna reakcija, prenosi "CBS News". Porota u Dedhemu, državi Masačusets u Sjedinjenim Američkim Državama, je donijela odluku posle šest sati većanja da je kriv za ubistvo prvog stepena.

Kada je došlo vrijeme za presudu, Volš je ustao zajedno sa svojim advokatima. Sudija je šeta porote upitala da li su donijeli odluku, on je potvrdno odgovorio i pročitao je odluku da porota smatra Volša krivim.

Pogledajte snimak presude Brajanu Volšu

Presuda Brajanu Volšu
Izvor: YouTube/CBS Boston

Volš je samo nemo gledao u sudiju, nije imao reakciju. Klimnuo je glavom, djeluje da nije imao nikakvu reakciju.

Ko je Ana Volš?

Da podsjetimo, Brajan Volš je optužen da je 1. januara 2023. godine ubio svoju suprugu Anu Volš, porijeklom iz Beograda. Kao mogući motiv zločina navodi se da je Ana navodno imala ljubavnu aferu prema jednoj verziji, dok druga glasi da ju je Brajan ubio navodno zbog novca.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Brajan Volš reakcija presuda

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ