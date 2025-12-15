Evo kako je Brajan Volš regovao kada je proglašen krivim (VIDEO)

Brajan Volš nije imao reakciju kada je čuo presudu da je kriv za ubistvo Ane Volš. Samo je klimnuo glavom što se može videti na snimku iz sudnice.

Izvor: Greg Derr/Pool The Patriot Ledger

Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo Beograđanke Ane Volš, a pojavio se i snimak direktno iz sudnice na kom se vidi njegova hladnokrvna reakcija, prenosi "CBS News". Porota u Dedhemu, državi Masačusets u Sjedinjenim Američkim Državama, je donijela odluku posle šest sati većanja da je kriv za ubistvo prvog stepena.

Kada je došlo vrijeme za presudu, Volš je ustao zajedno sa svojim advokatima. Sudija je šeta porote upitala da li su donijeli odluku, on je potvrdno odgovorio i pročitao je odluku da porota smatra Volša krivim.

Pogledajte snimak presude Brajanu Volšu

Presuda Brajanu Volšu Izvor: YouTube/CBS Boston

Volš je samo nemo gledao u sudiju, nije imao reakciju. Klimnuo je glavom, djeluje da nije imao nikakvu reakciju.

Ko je Ana Volš?

Da podsjetimo, Brajan Volš je optužen da je 1. januara 2023. godine ubio svoju suprugu Anu Volš, porijeklom iz Beograda. Kao mogući motiv zločina navodi se da je Ana navodno imala ljubavnu aferu prema jednoj verziji, dok druga glasi da ju je Brajan ubio navodno zbog novca.