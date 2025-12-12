Sudbina Brajana Volša visi o koncu: Novi dokazi izbijaju na vidjelo, porota donosi konačnu odluku

Sudbina Brajana Volša, optuženog za ubistvo supruge Ane, sada je u rukama 12 članova porote koji će donijeti konačnu odluku.

Porota je u petak započela većanje nakon završnih riječi na suđenju Brajanu Volšu, optuženom za ubistvo supruge Ane (37), rođene Beograđanke, u njihovom domu u Kohasetu, Masačusets. Dvanaest članova porote – šest žena i šest muškaraca – odlučiće da li je on kriv.

Naime, tužilaštvo tvrdi da je Volš 1. januara 2023. ubio i potom raskomadao svoju suprugu, dok odbrana odgovara da je on neočekivano pronašao Anu mrtvu u krevetu i uspaničio se. Završnu riječ tužilaštva iznijela je pomoćnica okružnog tužioca En Jas, dok je završnu riječ odbrane iznio advokat Leri Tipton.

Završna riječ odbrane na suđenju Brajanu Volšu

Odbrana, koja tvrdi da je Ana Volš iznenada umrla prirodnom smrću, ističe da tužilaštvo nije dokazalo van razumne sumnje da ju je njen suprug ubio.

"Postoje dokazi da je lagao policiji, da je pretraživao internet i da je odložio tijelo. Ali nema nikakvih dokaza da je ikada razmišljao o tome da naudi ženi koju je volio", rekao je Tipton

Tipton je zamolio porotnike da obrate pažnju na to kada su obavljene jezive internet pretrage o ubistvu i čišćenju, naglašavajući da su one napravljene šest sati nakon što je Ana umrla.

"Zašto bi muškarac tražio te stvari nakon navodne namjere da ubije suprugu?" upitao je. "Gdje je dokaz o predumišljaju?"

Odbrana navodi i da u spavaćoj sobi, kao ni u obližnjim kupatilima, nije pronađena nikakva krv.

"Ništa nasilno se nije dogodilo u toj kući", rekao je Tipton.

Takođe je negirao da je Volš znao da mu je supruga imala aferu sa agentom za nekretnine koji je porodici pomogao da kupi kuću u blizini Vašingtona.

"Nema dokaza u digitalnim podacima da je gospodin Volš ikada video bilo šta između svoje supruge i Vilijama Fastova", rekao je on.

Odbrana je završila riječ tvrdnjom da je Volš volio svoju suprugu.

"Nema dokaza da je nameravao da ubije Anu Volš. Nema nijednog. Gospodin Volš nije kriv", rekao je Tipton.

Završna riječ tužilaštva

Tužilac En Jas rekla je poroti da je Brajan Volš namjeravao da ubije suprugu jer se njihov brak raspadao i jer mu je bio potreban novac.

"Ana Volš je mrtva zato što ju je on ubio", rekla je Jasova, pokazujući na optuženog.

Ona je odbacila teoriju odbrane da je Ana umrla prirodnom smrću.

"Tvrdnja da je iznenada umrla prirodnom smrću prkosi zdravom razumu. Bila je u odličnoj formi. Optuženi je policiji rekao da je Ana bila snažna, srpska žena", rekla je Jasova

Jasova tvrdi da je Volš slagao da je izgubio telefon kako bi dva dana bio nedostupan i imao vremena da počisti tragove i sakrije tijelo.

"Nije smio da dozvoli da Anino telo bude pronađeno, jer Ana nije umrla prirodnom smrću", rekla je.

Zatražila je od porote da "koristi zdrav razum".

"Postoji samo jedna presuda: proglasite ga krivim za ubistvo Ane Volš s predumišljajem", rekla je tužiteljka.

Odbrana završila bez pozivanja svjedoka

Odbrana je iznenadila sve u četvrtak kada je završila izlaganje bez ijednog svjedoka. Sudija Dajan Frenijer nagovijestila je da je Volš prvobitno planirao da svjedoči, ali se predomislio u posljednjem trenutku.

"Na osnovu uvodne rieči odbrane, djelovalo je da će optuženi svjedočiti", rekla je sudija.

Na početku suđenja Tipton je poroti rekao da će čuti dokaze koje samo Volš može da ispriča.

"Čućete dokaz da se vratio u spavaću sobu nameravajući samo da legne pored Ane Volš, žene koju je volio", rekao je Tipton.

Pravna analitičarka WBZ-TV Dženifer Roman kaže da se porota vjerovatno pita zašto Volš nije svjedočio.

"Izgleda kao da se strategija odbrane potpuno promijenila tokom suđenja. Ali očigledno je da su iz odbrane bili dovoljno sigurni da tužilaštvo nije ispunilo teret dokazivanja i procijenili da ne treba nikoga da pozovu na klupu", dodala je.

Ko je Brajan Volš?

Volš (50) izjasnio se da nije kriv po optužnici za ubistvo prvog stepena. Tokom unakrsnog ispitivanja odbrana je pokušala da ga prikaže kao brižnog supruga koji je s Anom planirao budućnost, dok tužilaštvo tvrdi da ju je ubio iz finansijskih razloga i zbog navodne afere.

Ukoliko bude osuđen za ubistvo prvog stepena, suočava se s doživotnom kaznom zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta. Porota može odlučiti i za ubistvo drugog stepena ako ne vjeruje da je radnja bila unaprijed isplanirana.

Neposredno pre početka suđenja, Volš se izjasnio krivim za odlaganje tijela svoje supruge i obmanjivanje policije. Sudija je odlučila da porota neće smeti da zna za ta priznanja. Telo Ane Volš nikada nije pronađeno.

