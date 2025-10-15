Tramp posthumno odlikovao Čarlija Kirka

Američki predsjednik Donald Tramp posthumno je dodijelio Predsjedničku medalju slobode aktivisti Čarliju Kirku na ceremoniji u Bijeloj kući.

Izvor: Matthew Chattle / Alamy / Profimedia

Erika Kirk primila je nagradu u ime pokojnog supruga i zahvalila Trampu.

"Provela sam sedam i po godina pokušavajući da pronađem savršen rođendanski poklon za Čarlija. Ali, sada mogu sa sigurnošću da kažem, gospodine predsjedniče, da ste mu dali najbolji rođendanski poklon koji je ikada mogao da dobije", rekla je ona.

Tramp je pohvalio Kirka kao "pravog američkog heroja", čija je organizacija "Turning point Ju-Es-Ej" izrasla u najveću konzervativnu omladinsku grupu u Americi, prenijela je agencija DPA.

"Zauvijek upisujemo njegovo ime na vječni spisak pravih američkih heroja", rekao je Tramp i nazvao Kirka "mučenikom za istinu i slobodu".

Kirk, koji bi na dan ceremonije napunio 32 godine, ubijen je u univerzitetskom kampusu u Juti 10. septembra.

Kirk je osnovao svoju organizaciju kada je imao 18 godina 2012. godine i postao je poznat po promovisanju konzervativnih vrjednosti i diskusijama sa studenatima sa različitim političkim stavovima.