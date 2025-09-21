Počast će odati i Tramp: Desetine hiljada ljudi na komemoraciji Čarliju Kirku

Desetine hiljada ljudi okuplja se večeras na memorijalnom skupu na stadionu "Stejt farm" u Arizoni kako bi odali poštu ubijenom konzervativnom aktivisti Čarliju Kirku.

Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Na memorijalnom skupu, koji počinje u 20.00 časova, govoriće američki predsjednik Donald Tramp i potpredsjednik Džejms Dejvid Vens, kao i državni sekretar Marko Rubio i ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi.

Očekuje se da će komemoraciji prisustvovati više od 100.000 ljudi, a mjere bezbjednosti su pojačane.

Kirk je ubijen dok je govorio na univerzitetu u državi Juta 10. septembra, podsjeća Bi-Bi-Si.

Policija je privela napadača 22-godišnjeg Tajlera Robinsona.

Ljudi koji ulaze na stadion "Stejt farm" ne smiju da unose ništa, pa ni torbe, zbog bezbjednosnih razloga, navodi Bi-Bi-Si.

(Srna)