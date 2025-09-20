Istražioci iznenađeni: Ubistvo Čarlija Kirka izvršeno njemačkom puškom starom decenijama

Vlasti nisu otkrile na koji način je Tajler Robinson nabavio pušku, kao ni da li su uspjele da joj uđu u trag do kraja

Izvor: Utah gov. office

Nakon ubistva američkog podkastera Čarlija Kirka u šumovitom području u blizini mjesta ubistva na sjeveru Jute, istražitelji su pronašli pušku a utvrđivanje njenog porekla pokazalo se kao nezahvalan zadatak.

U pitanju je puška njemačke proizvodnje stara više decenija, napravljena za potrebe vojske u dva svjetska rata, navelo je više izvora upućenih u istragu.

Oružje je toliko staro da je moglo da bude unijeto u SAD pre nego što su 60-ih godina prošlog vijeka donijeti zakoni koji zahtijevaju da puške budu obilježene serijskim brojevima kako bi mogle da budu praćene. Vjeruje se da u domovima širom Amerike ima više miliona takvih pušaka.

Napadač Tajler Robinson je identifikovan na druge načine, odnosno preko njegove porodice koja ga je ubijedila da se preda policiji. Robinson se predao vlastima dan posle ubistva Kirka na jednom skupu u okviru kampusa Univerziteta Juta Veli.

Izvor: INTERFOTO / History, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Upotreba tako starog oružja pokrenula je, međutim, strahovanje kod nekih bivših federalnih agenata da bi potencijalne ubice mogle da posegnu za takvim puškama, koje su moćne i precizne, a teško im je ući u trag.

"Osim obezbjeđenja dodeljenog predsedniku, teško da neko može da bude odbranjen od ovakve prijetnje", kazao je penzionisani zvaničnik Biroa za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive, Skot Svitou.

Tužioci su identifikovali pronađeno oružje i riječ je o modelu "mauzer 98". Kako su naveli, puška kalibra 30-06, koja ispaljuje metke nešto manje od osam milimetara, pripadala je Robinsonovom dedi.

Vlasti nisu otkrile na koji način je on nabavio pušku, kao ni da li su uspjele da joj uđu u trag do kraja. Riječ je o pušci sa ručnim repetiranjem koja mora da se napuni između dva pucnja.

Mauzer 98 - omiljena puška američkih lovaca

Poslije ratova u Evropi, nebrojeni američki vojnici vratili su se kući sa ovakvim "mauzerima", a takve puške su godinama poslije toga mogle da se jednostavno naruče poštom.

Decenijama su bile omiljene kod lovaca, koji su ih cijenili zbog pouzdanosti, trajnosti i preciznosti, ali su izuzetno rijetko korišćene u izvršavanju zločina, navode bivši agenti.

Najveći broj nasilnih incidenata sa oružjem u Americi se izvrši pomoću pištolja, a prilikom nekih od najsmrtonosnijih masovnih pucnjava korišćena je poluautomatska puška kao što je AR-15. Kako navode eksperti, ove puške se ne koriste jer se ne mogu lako sakriti i nisu konstruisane da ispale veliku količinu metaka odjednom.

(NBC/MONDO)