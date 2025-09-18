logo
Nastavljena vanredna sjednica, Stanivuković izjavio saučešće Ninkoviću zbog smrti Čarlija Kirka (VIDEO)

Nastavljena vanredna sjednica, Stanivuković izjavio saučešće Ninkoviću zbog smrti Čarlija Kirka (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Skupština grada Banjaluka nastavila je danas vanrednu sjednicu, čiji je glavni predmet dnevnog reda informacija o tenderu za obnovu javne rasvjete vrijednom 35 miliona KM.

Stanivuković izjavio saučešče Ninkoviću zbog smrti Čarlija Kirka Izvor: Mondo/Slaven Petković

Početak zasjedanja gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković iskoristio je za obraćanje Skupštini, izražavajući saučešće predsjedniku Skupštine Ljubi Ninkoviću povodom smrti Čarlija Kirka.

Nedavno su ispred palate Republike Srpske pripadnici SNSD-a zajedno sa ostalim građanima palili svijeće u znak sjećanja na Kirka, a ispred palate je bila postavljena i njegova fotografija.

Gradonačelnik je tokom obraćanja iznio i kritički komentar:

"Očekivao sam da ćete krenuti minutom ćutanja jer ste bili u crnini, onako, patriote, kako to radite. Vidio sam da je naš predsjednik Skupštine bio jedan od ožalošćenih, sav u crnini. U jednom danu kotlićijada, sve sa pjesmom i keceljama, a drugi dan u crnini. Garantujem da se vaši ljudi stide," rekao je Stanivuković.

Sjednica je prošle sedmice prekinuta kako bi gradonačelnik imao vremena da dostavi zapisnike sa primopredaje uzoraka, ali predsjednik Skupštine Ljubo Ninković istakao je da do početka današnjeg zasjedanja potrebni zapisnici još uvijek nisu dostavljeni.

Iz banjalučkog Gradskog odbora SNSD-a ranije je saopšteno da će koalicioni partneri u nastavku vanredne sjednice insistirati na objavljivanju svih detalja ugovora o rekonstrukciji javne rasvjete, koji je od predviđenih 13,3 miliona KM porastao na 35 miliona KM. SNSD ovu rekonstrukciju ocjenjuje najštetnijim ugovorom u istoriji Banjaluke.

(MONDO)

