Besjedom Dušana Kovačevića otvoren jubilarni Sajam knjige u Banjaluci

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Svečanom besjedom srpskog književnika, scenariste i akademika Dušana Kovačevića danas je zvanično otvoren jubilarni 30. Međunarodni sajam knjige u Banjaluci.

dušan kovačević na otvaranju sajma knjige u banjaluci Izvor: Nenad Stupar - Srna

Kovačević je istakao da je banjalučki sajam knjige postao jedan od prepoznatljivijih i da mu je poznato koliko je truda potrebno da se održi ovakva manifestacija.

On je naveo da je Republika Srpska nezavisna država sa ljudima koji odlučuju o svojoj zemlji.

"Nedopustivo je da potomak naroda koji je počinio najstrašnije zločine dolazi za protektora. Mogao je svako, samo ne Nijemac. To je ruganje narodu. Dolazim iz Šapca koji je izgubio 60 odsto stanovništva", ukazao je Kovačević.

Izvor: Nenad Stupar - Srna

On je rekao da je želja svih da se živi u miru i da ovakvih događaja bude više.

Kovačević je ukazao da se nije promijenila misao potrebe za traženjem lijepog u knjigama.

"Knjiga spaja ljude kroz vijekove. Knjige su opstale kada su zabranjivanje i spaljivanje", rekao je Kovačević.

Otvaranju sajma prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović, predstavnici institucija, izdavačkih kuća, drugi gosti i posjetioci.

Međunarodni sajam knjige "Banjaluka 2025" održava se u Sportskom centru "Borik" i trajaće do 22. septembra.

(Srna)

