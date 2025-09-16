logo
Jubilarni sajam knjige u Banjaluci: Dušan Kovačević otvara manifestaciju

Jubilarni sajam knjige u Banjaluci: Dušan Kovačević otvara manifestaciju

Autor Nikolina Damjanić
0

Jubilarni, 30. Međunarodni sajam knjige počinje danas u Banjaluci, u organizaciji dnevnih novina "Glas Srpske".

DSC07406Resized Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Sajam će biti održan u Sportskom centru "Borik", a trajaće do ponedjeljka, 22. septembra.

Otvaranje je zakazano za 18.00 časova u dvorani "Borik", a svečanu besjedu ove godine održaće srpski književnik, scenarista i akademik Dušan Kovačević.

Ministarstvo prosvjete i kulture podržalo je i ove godine organizaciju Međunarodnog sajma knjige u Banjaluci, za što je izdvojeno 25.000 KM.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović rekao je ranije Srni da je Sajam izrastao u instituciju kulture, koja okuplja najznačajnije izdavače savremene srpske i svjetske književnosti i humanistike, te da predstavlja jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Republici Srpskoj.

(Srna/MONDO)

