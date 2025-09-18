Uhapšen Banjalučanin: Radnica spriječila razbojnika s pištoljem da opljačka kiosk

Banjalučanin Željko M. (36) uhapšen je juče zbog sumnje da je pokušao razbojništvo u kiosku u Banjaluci.
Sumnjiči se da je dan ranije oko 20.50 časova od radnice kioska u Banjaluci uz prijetnju pištoljem pokušao ukrasti novac.
Kako saznajemo, radnica ga je uspjela odgurnuti i zatvoriti vrata i tako ga spriječiti u razbojništvu.
Uhapšeni je od ranije poznat policiji.
"U toku je kriminalistička obrada osumnjičenog, a sve radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", saopšteno je iz policije.
(Mondo)