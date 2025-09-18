logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen Banjalučanin: Radnica spriječila razbojnika s pištoljem da opljačka kiosk

Uhapšen Banjalučanin: Radnica spriječila razbojnika s pištoljem da opljačka kiosk

Autor Brankica Spasenić
0

Banjalučanin Željko M. (36) uhapšen je juče zbog sumnje da je pokušao razbojništvo u kiosku u Banjaluci.

Radnica spriječila razbojnika s pištoljem da opljačka kiosk Izvor: Shutterstock

Sumnjiči se da je dan ranije oko 20.50 časova od radnice kioska u Banjaluci uz prijetnju pištoljem pokušao ukrasti novac.

Kako saznajemo, radnica ga je uspjela odgurnuti i zatvoriti vrata i tako ga spriječiti u razbojništvu.

Uhapšeni je od ranije poznat policiji.

"U toku je kriminalistička obrada osumnjičenog, a sve radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", saopšteno je iz policije.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka pljačka kiosk

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ