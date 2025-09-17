logo
Akcija "Prolom 2": U Banjaluci uhapšen direktor medicinske laboratorije

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Nebojša Gajić, direktor "Prolab" laboratorije, uhapšen je jutros u Banjaluci tokom velike policijske akcije "Prolom 2".

1.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Gajić je uhapšen u ulici Mirka Kovačevića u banjalučkom naselju Obilićevo.

U toku opsežne akcije policije uhapšeni su i Davor Dabić, poznat po debelom kriminalnom dosijeu i Biljana Janić, dok se za Radenkom Popovićem traga, saznaje nezvanično Provjereno.info.

Do sada je uhapšeno osam osoba, a na meti policije je grupa Darka Eleza.

U toku su pretresi na 13 lokacija na području Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Ilidže, Trnova, Banjaluke, Laktaša i područja Kantona Sarajevo.

Akcija je usmjerena protiv grupe lica koja su povezana radi izvršenja krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Podsjetimo, pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Specijalnom antiterorističkom jedinicom MUP-a RS, Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Europolom, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, realizuju operativnu akciju kodnog naziva „Prolom-2“.

(MONDO)

