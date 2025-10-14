logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Šou neprijatnosti" Trampa u Egiptu: Meloni crvenila zbog njegovih riječi, a pred kamerama ponižena 2 svjetska lidera

"Šou neprijatnosti" Trampa u Egiptu: Meloni crvenila zbog njegovih riječi, a pred kamerama ponižena 2 svjetska lidera

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Donald Tramp je napravio "šou neprijatnosti" u Egiptu nakon potpisivanja sporazuma Izraela i Hamasa.

trampova parada neprijatnosti u egiptu Izvor: Presidenri go id/Muchlis Jr/Sutantaaditya.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je mirovni sporazum Izraela i Hamasa u Egiptu u ponedjeljak 13. oktobra čime je okončan rat na Bliskom istoku. Međutim, poslije potpisivanja dokumenta, uslijedio je "šou" američkog predsjednika na sastancima sa visokim evropskim i svjetskim zvaničnicima i na fotografisanju nakon susreta sa njima.

Prvo je ponizio britanskog premijera Kira Starmera na bini tokom obraćanja. Pozvao ga je, Starmer je mislio da bi trebalo da se obrati, ali ga je Tramp ubrzo "poslao" da se vrati nazad što je izazvalo negodovanje na licu premijera Velike Britanije.

Komplimenti i nova poniženja

Nakon toga je Tramp dodijelio kompliment premijerki Italije Đorđi Meloni. Nije je uvrijedio time, ali svakako jeste neobična situacija jer takve stvari nisu uobičajene na mirovnim samitima.

Posljednja "žrtva" Trampa u Šarm el Šejku, poznatom i popularnom egipatskom ljetovalištu, je premijer Norveške Jonas Gar Stojre. Tramp je nabrajao države koje su pomogle u okončanju sukoba na Bliskom istoku i zastao je kada je došla na red Norveška.

"Norveška. Imamo Norvešku. Oh, Norveška, pa šta se dogodilo?", rekao je Tramp.

Pretpostavlja se da je riječ o dodeli Nobelove nagrade za mir. Dobila ju je liderka opozicije Venecuele Marija Kirina Mačado što je razočaralo Trampa.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Donald Tramp Đorđa Meloni

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ