Dva ljevičarska poslanika počela da dobacuju Trampu: Nastao haos, obezbjeđenje ih izbacilo is sale (Video)

Govor Donalda Trampa u Knesetu nakratko je prekinut kada su dva ljevičarska poslanika počela da mu dobacuju. Obezbjeđenje je reagovalo munjevito, a poslanici Ofer Kasif i Ajman Odeh izvedeni su napolje.

Izvor: X/@SkyNews/Printscreen

Govor Donalda Trampa u izraelskom Knesetu je prekinut nakratko nakon što su dva ljevičarska poslanika počela da dobacuju predsjedniku. Tramp je odjednom zaćutao, ali je obezbjeđenje munjevito reagovalo.

Ofer Kasif, šezdesetogodišnji političar, izveden je napolje od strane obezbjeđenja nakon glasne buke i vike upućene Trampu. Ajman Odeh (50), još jedan poslanik Kneseta iz iste političke grupe saveza Hadaš, takođe je udaljen iz sale.

