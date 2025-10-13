Dva ljevičarska poslanika počela da dobacuju Trampu: Nastao haos, obezbjeđenje ih izbacilo is sale (Video)

Govor Donalda Trampa u Knesetu nakratko je prekinut kada su dva ljevičarska poslanika počela da mu dobacuju. Obezbjeđenje je reagovalo munjevito, a poslanici Ofer Kasif i Ajman Odeh izvedeni su napolje.
Ofer Kasif, šezdesetogodišnji političar, izveden je napolje od strane obezbjeđenja nakon glasne buke i vike upućene Trampu. Ajman Odeh (50), još jedan poslanik Kneseta iz iste političke grupe saveza Hadaš, takođe je udaljen iz sale.
BREAKING: US President Donald Trump's speech in Israel's parliament is briefly interrupted by two left-wing members of the Knesset.— Sky News (@SkyNews)October 13, 2025
- "Izvinite zbog toga, gospodine predsjedniče", rekao je predsednik Kneseta Trampu nakon toga.
- "To je bilo veoma efikasno", našalio se Tramp u odgovoru, dok su drugi članovi Kneseta skandirali njegovo ime.