"Hvala na neraskidivoj vezi između naših naroda": Tramp došao u Izrael, nakon oslobađanja talaca, među kojima je i Srbin

Donald Tramp sletio je danas u Izrael, dočekali su ga predsjednik i premijer lično.

Izvor: X/@FoxNews/Printscreen

Predsjednik SAD-a Donald Tramp sletio je danas u Izrael, gde su ga na pisti aerodroma Ben Gurion dočekali izraelski premijer Benjamin Netanjahu i predsjednik Isak Hercog sa suprugama.

Srdačan doček

Crveni tepih bio je postavljen, a vojni orkestar je svirao dok je Tramp izlazio iz predsjedničkog aviona Air Force One na aerodromu u Tel Avivu. Tramp je izašao iz aviona sam, podigao stisnutu pesnicu i nasmijao se, a zatim se spustio niz stepenice.

WATCH LIVE: President Trump arrives in Tel Aviv, Israel

https://t.co/vuGJuIfcyQ — Fox News (@FoxNews)October 13, 2025

Na pisti je najprije pružio ruku predsjedniku Hercogu, a potom stavio ruku na rame Netanjahuu. Dvojica izraelskih lidera i njihove supruge potom su kratko, ali srdačno razgovarali sa Trampom, dok je orkestar nastavio da svira.

Nakon toga je Tramp razgovarao sa svojim ambasadorom u Izraelu Majkom Hakabijem, kao i sa izraelskim ambasadorom u Vašingtonu Jehielom Lajterom, dok je Netanjahu posmatrao susret.

Tramp je potom sa Netanjahuom, Hercogom i njihovim suprugama seo u limuzinu. Nekoliko minuta kasnije, u velikoj koloni vozila krenuli su sa aerodroma.

Uoči Trampovog izlaska iz aviona, kontrolni toranj aerodroma Ben Gurion pozdravio je američkog predsjednika porukom:

"Vaša posjeta ima duboko značenje za naš narod u ovim vremenima. Hvala vam na prijateljstvu i na neraskidivoj vezi između naših naroda. Neka Bog blagoslovi Ameriku, Izrael i prijateljstvo naših naroda", prenosi Index.

Trampov pilot zahvalio se riječima:

"Hvala vam puno".