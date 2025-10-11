Stanovnici Gaze se vraćaju kućama (Foto)

Izraelske trupe su se povukle u okviru prve faze sporazuma postignutog ove sedmice uz posredovanje SAD o okončanju rata

Izvor: Abdallah F.s. Alattar / AFP / Profimedia

Hiljade Palestinaca kreću se danas duž obale Pojasa Gaze pješke, automobilima i kolicima nazad do svojih napuštenih domova, nakon što je stupilo na snagu primirje između Izraela i palestinske militantne grupe Hamas.

Izraelske trupe su se povukle u okviru prve faze sporazuma postignutog ove sedmice uz posredovanje SAD o okončanju rata. Tokom sukoba, ubijene su desetine hiljada ljudi, a veliki deo enklave ostao je u ruševinama.

Izraelske snage juče su završile prelazak na nove pozicije izvan većih urbanih područja, ali i dalje kontrolišu polovinu enklave.

Sada teče rok od 72 časa tokom kojeg Hamas treba oslobodi taoce.

Dvadeset šest talaca proglašeno je mrtvim u odsustvu, a sudbina još dvoje ljudi je nepoznata.

We are the land owners. Gaza.pic.twitter.com/pKqaiC9fjM — Muhammad Smiry (@MuhammadSmiry)October 10, 2025

Prema sporazumu, nakon predaje talaca, Izrael će osloboditi 250 Palestinaca koji služe dugogodišnje kazne u zatvorima i 1.700 pritvorenika zarobljenih tokom rata.

Očekuje se da će stotine kamiona sa hranom i medicinskom pomoći početi da ulaze u Gazu, u skladu sa odredbama sporazuma.