Ratifikovano primirje u Gazi: Dogovoreno oslobađanje talaca i povlačenje izraelskih trupa

Ratifikovano primirje u Gazi: Dogovoreno oslobađanje talaca i povlačenje izraelskih trupa

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Izraelska vlada odobrila je rano jutros sporazum kojim se poziva na oslobađanje izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike.

Ratifikovano primirje u Gazi Izvor: Shutterstock.com/Alexandros Michailidis/Anas-Mohammed/noamgalai

Izraelska vlada je ratifikovala primirje sa palestinskom militantnom grupom Hamas, otvarajući put za obustavu neprijateljstava u Gazi u roku od 24 sata i oslobađanje izraelskih talaca koji se tamo nalaze u roku od 72 sata nakon toga.

Izraelska vlada odobrila je rano jutros sporazum, otprilike 24 sata nakon što su posrednici objavili sporazum, kojim se poziva na oslobađanje izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike i početak postepenog povlačenja izraelskih trupa iz Gaze u okviru inicijative američkog predsjednika Donalda Trampa za okončanje dvogodišnjeg rata u Gazi.

Prethodno je i lider Hamasa u Pojasu Gaze Halil el Haja izjavio je da je postignut sporazum o okončanju rata i trajnom prekidu vatre, koji uključuje otvaranje graničnog prelaza Rafa, ulazak humanitarne pomoći i razmjenu zatvorenika s Izraelom.

"Vlada je upravo odobrila okvir za oslobađanje svih talaca – živih i preminulih", navodi se na Iks nalogu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Rat je produbio međunarodnu izolaciju Izraela i preokrenuo Bliski istok, evoluirajući u regionalni sukob koji je uvukao Iran, Jemen i Liban. Takođe je testirao odnose SAD i Izraela, jer je predsjednik SAD Donald Tramp vršio pritisak na izraelskog premijera da postigne dogovor.

Izraelci i Palestinci su proslavljali objavljivanje sporazuma, nadajući se okončanju dvogodiših sukoba u kojem je ubijeno preko 67.000 Palestinaca, i vraćanju posljednjih talaca koje je Hamas oteo u napadima kojima je započet sukob.

(RTS/MONDO)

Gaza primirje taoci

