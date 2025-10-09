logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Okončali smo rat u Gazi": Tramp o miru na Bliskom istoku, najavio razmjenu zarobljenika 1

"Okončali smo rat u Gazi": Tramp o miru na Bliskom istoku, najavio razmjenu zarobljenika

Izvor mondo.rs
1

Donald Tramp se oglasio o primirju u Pojasu Gaze.

Donald Tramp o primirju u Pojasu Gaze Izvor: EPA/JIM LO SCALZO/Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se o primirju u Pojasu Gaze koje bi trebalo uskoro da stupi na snagu. U Egiptu su u ponedjeljak 6. oktobra počeli indirektni pregovori Izraela i Hamasa, palestinske militantne organizacije o primirju u Pojasu Gaze koje bi trebalo uskoro da stupi na snagu uz razmjenu zarobljenika.

"Kao što već znate, sinoć smo ostvarili veliki napredak na Bliskom istoku, mnogi ljudi su govorili da se to nikada neće dogoditi. Okončali smo rat u Gazi, stvorili smo mir i mislim da će to biti dugotrajni mir.

Obezbijedili smo razmenu zarobljenika, trebalo bi da budu oslobođeni u ponedjeljak ili utorak. Njihovo oslobođenje je vrlo komplikovan proces", objasnio je Tramp, prenosi "Skaj Njuz".

Pogledajte fotografije izraelske vojske

Šta žele Izrael i Hamas?

Hamas traži garancije da će se izraelska vojska zaista razoružati kada Hamas oslobodi preostale taoce. Sa druge strane, Tramp je od Izraela zatražio više puta u prethodnom periodu da prestane sa bombardovanjem Pojasa Gaze.

Potvrđen je manji broj napada izraelske vojske, ali i dalje nisu u potpunosti obustavili sve vojne operacije. Pregovori su počeli u Egiptu u jednom poznatom hotelu u odmaralištu Šarm el Šejk u Egiptu na Crvenom moru.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Donald Tramp Gaza

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Niste ga okončali već počeli, pobili ste 70 000 ljudi i uvlačite se u dupe za nobelovu nagradu, dabogda je povratio

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ