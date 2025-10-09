"Ovo je veliki dan za cijeli svijet": Dogovorena prva faza mirovnog plana za Gazu

Hamas je potvrdio da je pristao na prijedlog mirovnog dogovora s Izraelom, a izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da će Izrael vratiti kući sve taoce iz Gaze.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama da je dogovorena prva faza mirovnog plana za Gazu.

"Vrlo sam ponosan što mogu objaviti da su Izrael i Hamas potpisali prvu fazu našeg mirovnog plana", poručio je Trump.

"To znači da će svi taoci uskoro biti oslobođeni, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prvi korak prema snažnom, trajnom i vječnom miru. Prema svim stranama postupaće se pravedno! Ovo je veliki dan za arapski i muslimanski svijet, Izrael, sve okolne države i Sjedinjene Američke Države, i zahvaljujemo posrednicima iz Katara, Egipta i Turske koji su s nama radili na ostvarenju ovog istorijskog i neviđenog događaja. Blagoslovljeni bili mirotvorci!", naveo je Tramp.

"Ovo je fantastičan dan za svijet"

"Cijeli svijet se ujedinio oko ovoga, Izrael, sve zemlje su se ujedinile," izjavio je nešto kasnije Donald Trump za Rojters o dogovorenoj prvoj fazi mirovnog plana koji je predstavio prošlog mjeseca.

"Ovo je bio fantastičan dan. Ovo je veliki dan za svijet. Ovo je divan dan, divan dan za sve."

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nakon Trampove objave rekao je da će Izrael vratiti kući sve taoce iz Gaze.



"Uz Božju pomoć, sve ćemo ih vratiti kući", kazao je Netanjahu u kratkoj izjavi koju je objavio njegov kabinet.

Naknadno je na društvenim mrežama poručio kako postignuti sporazum znači "veliki dan za Izrael".

Izraelski premijer izjavio je da će u četvrtak sazvati vladu kako bi odobrila sporazum i vratila kući, kako je rekao, "sve naše drage taoce".

Hamas: Treba prisiliti izraelsku vladu da u potpunosti sprovede sporazum

Hamas je potvrdio da je pristao na prijedlog mirovnog dogovora s Izraelom,navodeći da je to učinio "s ciljem okončanja rata istrebljenja protiv našeg palestinskog naroda i povlačenja okupacije iz Pojasa Gaze".

U saopštenju su zahvalili posrednicima iz Katara, Egipta i Turske te američkom predsjedniku Donaldu Trampu na uloženim naporima.

Pozvali su Trampa i druge zemlje da osiguraju da Izrael ispuni obaveze iz dogovora:

"Treba prisiliti vladu okupacije da u potpunosti sprovede zahtjeve sporazuma i ne dopustiti joj da izbjegne ili odgađa sprovođenje dogovorenog."

Hamas je saopštio da je predao popis zatvorenika koje želi da Izrael oslobodi prema mirovnom sporazumu te da čeka konačni dogovor o imenima. Izvori za AFP navode da Hamas predlaže oslobađanje svih živih izraelskih talaca u zamjenu za oko 2000 palestinskih zatvorenika, i to u roku od 72 sata od stupanja sporazuma na snagu.

Oglasili se i Katarci

Portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova Majed Al-Ansari izjavio je da je postignut dogovor o svim odredbama i mehanizmima sprovedbe prve faze sporazuma o prekidu vatre u Gazi, koji će dovesti do završetka rata, oslobađanja izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika te dolaska pomoći.

Detalji će biti objavljeni kasnije, dodao je Ansari u objavi na X-u.

Rubio Trampu usred okruglog stola pred TV kamerama donio papir

Podsjetimo, Tramp je prekinuo konferenciju za medije u Bijeloj kući nakon što mu je američki državni sekretar Marko Rubio predao papir s rukom pisanom porukom. Tramp je kimnuo dok je čitao poruku, nakon čega mu je Rubio nešto šapnuo, na šta je predsjednik odgovorio: "U redu".

Tramp je zatim novinarima rekao: "Upravo mi je državni sekretar dao poruku da smo vrlo blizu sporazuma na Bliskom istoku i da će me uskoro trebati".

Prema fotografijama koje su snimili fotografi na događaju, u poruci stoji da je sporazum "vrlo blizu", s te dvije riječi podvučene, te se u njoj takođe traži od američkog predsjednika da odobri objavu na svojoj društvenoj mreži.

"Trebamo da odobrite objavu na Truth Social uskoro kako biste prvi mogli objaviti dogovor", stoji u poruci predanoj Trampu.

Uspjeh pregovora

Bilo je jasno da pregovori u Egiptu o prekidu vatre ulaze u završnicu. Spekulisalo se da bi već sinoć mogla biti sastavljena početna izjava, ali sporno ostaje pitanje konačnog popisa palestinskih zatvorenika koji bi bili pušteni.

Donald Tramp je najavio moguću posjetu Bliskom istoku ovog vikenda, te istakao da je sporazum "vrlo blizu", četvrtog dana pregovora u Egiptu usmjerenih na postizanje primirja u Gazi.

