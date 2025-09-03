Pritisak na Izrael raste uz najavu mogućih sankcija: Belgija planira da prizna Palestinu

Belgija će priznati palestinsku državu tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a, najavio je ministar spoljnih poslova Maksim Prevot. Ujedno, Brisel razmatra i niz ekonomskih i političkih sankcija protiv Izraela.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Izrael se sve više suočava sa globalnim kritikama zbog rata u Gazi, a najave više zemalja da će formalno priznati palestinsku državu izazvale su nezadovoljstvo izraelskih vlasti pred sjednicu najvišeg tijela Ujedinjenih nacija koja će se održati ovog mjeseca.

Belgija će priznati palestinsku državu tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a, saopštio je juče ministar spoljnih poslova Maksim Prevot, čime se dodatno pojačava međunarodni pritisak na Izrael, nakon što su slične poteze najavile Australija, Velika Britanija, Kanada i Francuska.

"U Palestini se odvija humanitarna tragedija"

Belgija će se pridružiti državama potpisnicama takozvane Njujorške deklaracije, čime podržava rješenje o dvije države - nezavisnu Palestinu koja bi u miru koegzistirala uz Izrael, naveo je Prevot na mreži X.

Ova odluka donijeta je, kako je dodao, "u svjetlu humanitarne katastrofe koja se odvija u Palestini, naročito u pojasu Gaze, kao i kao odgovor na nasilje koje Izrael sprovodi kršeći međunarodno pravo".

"Razmotrićemo sankcije Izraelu"

Belgijska vlada razmatra uvođenje ukupno 12 mjera protiv Izraela, uključujući zabranu uvoza proizvoda sa izraelskih naselja, reviziju državnih ugovora sa izraelskim firmama, kao i proglašavanje lidera Hamasa za nepoželjne osobe (persona non grata) u Belgiji, izjavio je Prevot.

Palestinci već decenijama teže uspostavljanju sopstvene države na teritorijama Zapadne obale i pojasa Gaze, koje su pod izraelskom okupacijom, sa Istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom. Sjedinjene Američke Države i dalje smatraju da se palestinska država može formirati jedino kroz direktne pregovore sa Izraelom.

"Pritisak na izraelsku vladu i Hamas"

Kao članica Evropske unije, Belgija je odlučila da pojača politički i diplomatski pritisak kako na izraelsku vladu, tako i na Hamas, poručio je Prevot.

U 2024. godini, najviši sud Ujedinjenih nacija presudio je da je izraelska okupacija palestinskih teritorija, uključujući Zapadnu obalu i tamošnja naselja, protivpravna, te da izraelske snage moraju biti povučene što je prije moguće.

Izrael, međutim, tvrdi da te teritorije nisu "okupirane" u pravnom smislu, jer se, po njihovim riječima, nalaze na spornom području. Ipak, Ujedinjene nacije i velika većina međunarodne zajednice i dalje ih smatraju okupiranim teritorijama.

(EUpravo zato/index.hr)