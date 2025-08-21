logo
Palestinci bježe iz Gaze, Izrael krenuo u ofanzivu: Trupe IDF-a zauzele predgrađa

0

Izraelske trupe započele su prvu fazu kopnene ofanzive.

Izrael krenuo u ofanzivu na Gazu Izvor: Bashar TALEB / AFP / Profimedia

Veliki broj Palestinaca bježi iz Gaze nakon što je izraelska vojska započela prve faze kopnene ofanzive. Izraelske trupe zauzele su položaje na periferiji grada, u kojem živi više od milion ljudi, nakon višednevnog intenzivnog bombardovanja.

Generalni sekretar UN Antonio Guteres ponovo je pozvao na trenutni prekid vatre "kako bi se izbjegle smrti i razaranja" koja bi ofanziva neminovno izazvala.

Izrael želi da pokaže da ide naprijed sa planom zauzimanja cijelog grada, uprkos međunarodnim kritikama. Vojska već djeluje u naseljima Zejtun i Džabalija kako bi pripremila teren, a ministar odbrane Izrael Kac odobrio je plan koji će biti razmatran pred kabinetom za bezbjednost.

Pozvano je oko 60.000 rezervista kako bi se aktivni vojnici oslobodili za operaciju.

Premijer Benjamin Netanjahu rekao je da skraćuje rokove za zauzimanje onoga što je opisao kao "posljednja uporišta terora" u Gazi. Hamas ga je optužio za "brutalni rat protiv nevinih civila" i kritikovao što ignoriše novi prijedlog za prekid vatre.

Očekuje se da će stotine hiljada ljudi biti evekuisano u skloništa na jugu Gaze. 

(BBC/MONDO)

