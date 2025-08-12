Madona pozvala Papu da posjeti Gazu: "Donesite svjetlo, prije nego što bude kasno"

Američka kraljica pop muzike, Madona, uputila je apel papi Leonu XIV da posjeti Gazu i "donese svjetlo djeci prije nego što bude prekasno".

Na društvenim mrežama, Madona je istakla da je papa "jedini od nas kome se ne može uskratiti ulazak".

Njen apel uslijedio je u trenutku kada su Velika Britanija, Evropska unija, Australija, Kanada i Japan objavili zajedničku izjavu u kojoj navode da "ljudi umiru od gladi pred našim očima" i pozvali na hitnu akciju.

"Prečasni Oče, molim Vas da odete u Gazu i donesete svoje svjetlo djeci prije nego što bude prekasno", napisala je Madona na Instagramu.

"Kao majka, ne mogu da gledam njihovu patnju.

Djeca svijeta pripadaju svima.

Vi ste jedini od nas kome se ne može uskratiti ulazak".

Izrael se suočava sa sve većim pritiskom zbog humanitarne situacije u Gazi, a prošlog mjeseca stručnjaci pod okriljem UN-a upozorili su da se u opkoljenom području odvija "najgori mogući scenario gladi".

Izrael i dalje negira da postoji glad u Gazi i optužuje UN-ove agencije da ne preuzimaju pomoć na granicama i ne isporučuju je.

Prošle sedmice, UN-ova humanitarna agencija saopštila je da je količina pomoći koja ulazi u Gazu "daleko ispod minimalno potrebne".

Takođe su naveli da nailaze na prepreke i kašnjenja dok pokušavaju da preuzmu pomoć iz zona pod izraelskom kontrolom na granici.

Pjevačica hita "Like a Prayer" dodala je:

"Potrebno je da humanitarna vrata budu u potpunosti otvorena kako bismo spasili ovu nevinu djecu".

Na kraju je poručila: "Nema više vremena. Molim Vas recite da ćete otići. S ljubavlju, Madona".

U julu je novi papa ponovo pozvao na prekid vatre u Gazi, nakon što su tri osobe koje su se sklonile u katoličku crkvu u Gazi poginule u izraelskom napadu.

Prema izvještaju PA News, rekao je:

"Apelujem na međunarodnu zajednicu da poštuje humanitarno pravo i obavezu zaštite civila, kao i zabranu kolektivnih kazni, neodređene upotrebe sile i prisilnog raseljavanja stanovništva".

(BBC/MONDO)