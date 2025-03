Fanovi primjetili da sjedi na WC šolji dok snima video i pokazuje zube.

Izvor: TikTok printscreen / madonna

Pop ikona je podijelila video na TikToku u kojem ponosno pokazuje svoju svjetlucavu dijamantsku zlatnu rešetku na zubima, ali fanovi su brzo primjetili detalj koji im nije dao mira - čini se da sjedi na WC šolji dok snima video.

Snimak prikazuje 66-godišnju Madonu kako pjeva pjesmu "Hardest Ese Ever" repera That Mexican OT, zavodljivo podižući prst do usana prije nego što u krupnom kadru istakne svoju luksuznu "protezu".

Odevena u izazovni crni ogrtač sa dijamantskom ogrlicom, Madona je očigledno želela da ostavi glamurozan utisak, ali internet je imao druge planove.

"Dakle, niko neće pričati o tome da je bukvalno na WC šolji?!" napisao je jedan korisnik TikToka. "Madona, da li zaista radiš TikTok trend sjedeći na šolji?'", zapitao se drugi.

Madonini fanovi su poznati po tome da vole njenu ekscentričnost, ali čak i oni nisu mogli da prećute ovu scenu. "Madona, mrzim što moram da pitam, ali da li smo svi zajedno s tobom na WC-u u ovom trenutku?", napisao je neko, dok je drugi korisnik jednostavno konstatovao: "Madona, tri je ujutru, šta radiš to, ženo?"

Vidi opis Madona snimila najbizarniji video dok sjedi na wc šolji Britni Spirs Madona Kristina Agilera poljubac na nastupu VMAs Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Madona Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Madonna/Instagram Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Madona, Instagram Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/Madona Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/ Missuniverse chanel Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram - madonna Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Br. slika: 8 8 / 8

Naravno, bilo je i onih koji su komentarisali njenu novu modnu opsesiju - dijamantsku rešetku na zubima, koju nosi još od 2022. godine. "Definitivno košta više od mog auta."

Madona je već ranije pričala o svojoj strasti prema ovakvim dodacima. Gostujući u The Tonight Show kod Džimija Felona, otkrila je da je rešetku naručila kao poklon za svoj 64. rođendan. Kritike je odbacila jednostavnim objašnjenjem: "Ljudi imaju problem s mojim rešetkama, ne znam zašto. To je nakit za usta. A ja imam baš ružne zube."

Ovo nije njena prva ekstravagantna rešetka - već je 2013. godine kupila onu od pravog zlata, ukrašenu sa čak 24 dijamanta.

(Žena Blic/ MONDO)