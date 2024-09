"Osjećala sam se kao elitna prostitutka": Madonina bivša govorila o njihovoj vezi, a bila fatalna i po Anđelinu

Poznati model Dženi Šimicu, bila je u vezi sa slavnom Madonom o čemu je pričala u dokumentarcu "In Vogue: The 90s".

Bivša manekenka i zvijezda Calvin Klein i Banana Republic kampanja, Dženi Šimicu, danas ima 57 godina, a ovako pamti romansu sa kraljicom popa.

"Niste svakako mogli da kažete Madoni 'ne' devedesetih godina. Ne samo da je bilo sjajno osjećati se kao elitna prostitutka, nego je zaista tako i bilo. Dobili biste telefonski poziv: 'Hej, da li možemo da se vidimo na reviji u Parizu? U Evropi si, zar ne?'. Ja bih rekla: 'Da, upravo završavam Pradu. Odmah nakon Prade uhvatiću avion'. I tako bih i uradila. Otišla bih do hotela gdje je odsela, u Ritz, oko četiri sata ujutru, imale bismo seks i onda bih se vratila u Milano", ispričala je bivša djevojka Madone, prenosi People.

Dženi Šimicu je dodala: "Moja supruga će me ubiti". Podsjećanja radi, ona je od 2014. u braku sa Mišel Harper.

O vezi sa Madonom pisala je u svojim memoarima, objavljenim prošle godine: "Nije se radilo o emocionalnoj vezi, radilo se tome da smo jedna drugu vodile do vrhunaca seksualne ekstaze. Sviđala mi se činjenica da sam bila na raspolaganju ovoj ženi. Uzbuđivalo me je to što mi se naređivalo da odlazim u njenu sobu kad god poželi seks".

Fatalna po Anđelinu Džoli

Dženi je bila velika ljubav Anđeline Džoli. Ljubav je počela devedesetih i trajala je nekoliko godina. Anđelina Džoli i Dženi Šimicu upoznale su se na snimanju filma "Foxfire" iz 1996.

"Vjerovatno bih se udala za nju da nisam bila u braku. Zaljubila sam se u nju čim sam je ugledala", rekla je Anđelina 1997. za "Girlfriends" pa dodala kako je Dženi mogla da joj preotme glavnu ulogu u ovom filmu jer je bila izvanredna.

U razgovoru sa Barbarom Volters 2014. Anđelina je pričala o toj vezi: "Iznenadila sam se, javili su se iznenada osjećaji koje sam ranije imala prema muškarcima. Željela sam da je poljubim, da je dodirnem".

"Pozvala sam je na svadbu"

U vrijeme dok je trajala ta romansa, ona je bila u braku sa Džonijem Li Milerom, za kog se udala 1996. a od kog se razvela tri godine kasnije. Anđelina se zatim 2000. vjenčala sa Bilijem Bobom Tortonom, i taj brak je trajao nekoliko godina, do 2003. Njen brak sa Bredom Pitom zvanično je trajao od 2014. do 2019.godine.

"Endži i ja imamo bogatu istoriju. A pošto su ona i Bred u braku, zaključila sam da nema ničeg lošeg u tome da je pozovem na svoje vjenčanje iako sam znala da je vjerovatno previše zauzeta da bi došla", rekla je Dženi za "US Weekly" pa nakon svadbe poručila: "Nije da sam željela da me prati do oltara ili nešto slično, ali bilo bi super da je došla".

