Zašto smo stalno umorni? Evo kako upadamo u začarani krug i ne možemo da se oporavimo

Prof. dr Dušan Vešović otkrio nam je zbog čega upadamo u začarani krug umora iz kog ne možemo da se izvučemo.

U današnjem vremenu sve više ljudi se žali na konstantan umor, a pored toga imaju i brojne druge simptome. O tome smo porazgovarali sa Prof. dr Dušanom Vešovićem, specijalisti medicine rada i farmacije i ljekarom integrativne medicine u našoj emisiji "Lekoviti razgovori".

On nam je otkrio šta nam je to donio savremeni način života i zbog kojih tegoba mu se najveći broj pacijenata javlja.

"Ljudi dolaze zbog svakojakih problema, imaju od 10 do 30 tegoba različiti. Najčešće dominiraju simptomi digestivnog trakta i simptomi nervnog sistema. To su obično pad koncentracije, pad pažnje, nemogućnost uspavljivanja, buđenje u toku noći, razdražljivost, promjene raspoloženja, eksplozivnost, odlaganje stvari...A to su sve simptomi određenog deficita hormona", otkrio nam je dr Vešović i dodao:

"Ono što je jako interesantno u posljednje vrijeme jeste da se sve više ljudi žali na umor i da se budi ujutru umoran. Znači organizam u toku noći nije uspio da se oporavi i vrati u balans. Preko noći bi trebalo da se svi naši sistemi vrate u ravnotežu, a nisu se vratili i ljudi se bude umorni."

Ovi simptomi su samo vrh ledenog brijega, a doktor otkriva i koje su to stvari koje su dovele do njih. Ako znamo šta je dovelo do toga, možda možemo i da utičemo na spriječavanje. Ono što je ipak najvažnije jeste da umor nikako ne zanemarimo.

"Umor spada u onu kategoriju kao glavobolja kod žena - imam ja, imaš ti, ima kuma i to je normalno. Ali jednostavno, nije normalno. Umor ne treba zanemarivati zato što je umor prisutan kod svih nas ali umor je posljedica kumulativnih efekata loših životnih navika i došlo je, vjerovatno, do iscrpljenja nadbubrežne žlijezde koja je stvorila neku veću količinu hormona kortizola i onda imamo neke simptome kojima bi mi kompenzovali taj osjećaj umora", rekao nam je doktor, a onda objasnio i šta u tim trenucima obično radimo, a ne bi trebalo jer upadamo u začarani krug:

"Tada posežemo za brzim šećerima jer imamo stalnu potrebu za šećerom, za energijom a kako da uzmemo brzu energiju nego kroz brze šećere. To su kandirani proizvodi, testa, peciva, pice... Što nije adekvatan način za rješavanje ovog problema. Onda ljudi imaju veću potrebu da jedu so, dolazi do poremećaja telesne mase koja raste zbog svih tih navika koje se sada formiraju. Znači, upadamo u neki začarani krug iz kog teško možemo da se izvučemo osim da potražimo stručnu pomoć."

