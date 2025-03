Poražavajući rezultati: Do 2050. više od polovine odraslih na svijetu imaće problem sa gojaznošću

Ako se ne preduzmu hitne mjere, do 2050. godine više od polovine odraslih, trećine djece i mladih širom svijeta biće gojazno.

Autori studije objavljene u ponedjeljak u The Lancet-u došli su do zaključka da će do 2050. godine više od polovine odraslih, trećine djece i mladih širom svijeta imati problem sa gojaznošću.