Lagala o godinama i živjela samo na kokicama: Isplivao snimak Madone s početka karijere

Pjevačica je bila na audiciji za emisiju 'Fame' iz 1982. godine, gdje je pričala o svom prvom singlu "Everybody" i planovima za budućnost.

Američka pjevačica Madona (65) karijeru je započela početkom 80-ih kao ambiciozna plesačica. Mnogi se sjećaju njene čuvene izjave da je bila toliko siromašna kada je tek stigla u Njujork da je živjela samo na kokicama. Ali, ništa nije moglo da poljulja njenu želju za uspjehom, zbog čega su je i nazvali "Blonde ambition" po čemu je kasnije i čitava turneja dobila ime.

Do danas je objavila 14 albuma, koji su se prodali u više od 300 miliona primeraka širom svijeta. Njena ambicija ne posustaje, pa je "Material girl" obišla još jedan krug oko sijveta sa turnejom "Celebration" u sedmoj deceniji.

Njen izgled se tokom godina drastično mijenjao, a teško bi bilo ko prepoznao "kraljicu popa" s početka karijere sa kratkom kosom i debelim obrvama. Sada se društvenim mrežama proširio snimak Madone pre nego što je postala slavna. Pjevačica je bila na audiciji za emisiju 'Fame' iz 1982. godine, gdje je pričala o svom prvom singlu "Everybody" i planovima za budućnost.

Na audiciji je slagala i koliko godina ima. "Ja sam Madona. Dolazim iz Detroita i imam 21 godinu", rekla je, dok je zapravo imala 24 godine. Pričala je i o turneji na Floridi na koju želi da ide, te ispričala što je sve zamislila za nastupe. Takođe, otkrila je i da je već smislila kakve bi spotove snimila za svoje pjesme. Njeni obožavatelji bili su oduševljeni ovim videom, pa su poručili kako je uspjela u svojoj karijeri zato što je vjerovala u sebe, a ovo je pravi primjer i uzrečice - "fake it until you make it", što bi u prevodu značilo - "pretvaraj se dok u tome ne uspeš".

Jedna od Madoninih najvećih ljubavi svakako je glumac Šon Pen sa kojim je bila u braku, a koji je nedavno progovorio o navodnom fizičkom zlostavljanju za koje ga je ona optuživala, pa sve povukla.

