Sporazum o ratu u Gazi potpisuje se za 24 sata? Primirje koje cijeli svijet burno iščekuje nikad bliže

Sporazum o ratu u Gazi mogao bi biti potpisan za 24 do 36 sati, nakon čega bi se sprovodio u nekoliko faza.

Izvor: EPA/MATTEO CORNER

Sporazum o prekidu vatre u Gazi mogao bi biti potpisan za 24 do 36 sati, tvrde izvori upoznati sa pregovorima u Egiptu. Izvori ističu da su oprezno optimistični i da se situacija razvija u pravom pravcu. Nakon potpisivanja, sporazum bi se sprovodio u više faza, uključujući prekid vatre i oslobađanje talaca.

Turski ministar spoljnih poslova izjavio je da je ostvaren "značajan napredak". U pregovorima u Šarm el-Šeiku učestvuju predstavnici Hamasa i Izraela, kao i posrednici iz Sjedinjenih Američkih Država, Katara i Egipta, prenosi Jutarnji.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Vjerujemo da je dogovor moguć"

Da će mirovni sporazum biti postignut do kraja ove sedmice, uvjereni su i u Izraelu.

"Mislimo da možemo postići dogovor do petka. Tramp je rekao da imamo vremena do kraja nedjelje i to je ono što trenutno usmjerava pažnju ljudi. Pitanje je ko, šta, gdje i kada treba da uradi, to je izazov sa kojim se sada suočavamo. Ali vjerujemo da je dogovor moguć", rekao je jedan izvor.

Izvor: SHAWN THEW / POOL/EPA POOL

Izraelska vlada očekuje bijesnu reakciju javnosti nakon što objavi spisak palestinskih zatvorenika koji će biti pušteni u sklopu sporazuma. Na tom spisku nalaze se lica osuđena za ubistva i terorizam, a moguće je da će porodice žrtava podnijeti žalbe izraelskim sudovima kako bi pokušale da spriječe njihovo puštanje na slobodu.

Takođe postoje nepotvrđene tvrdnje da je Hamas zatražio oslobađanje boraca koji su učestvovali u napadu 7. oktobra, ali se očekuje da će Izrael odbijati takav zahtjev.

U međuvremenu, izvor koji ima pristup i Hamasu i američkoj administraciji rekao je da Hamas može osloboditi žive taoce u roku od 48 sati, ali da ne može vratiti tela preminulih, jer ne zna gdje se ona nalaze.

"Neki Hamasovi zvaničnici su znali gdje su tijela, ali su ti ljudi ubijeni, tako da sada ne znaju lokacije i moraju da ih traže", rekao je izvor.

Izvor: ABIR SULTAN/EPA

Izvori navode da je izraelska vlada svjesna da Hamas možda ne zna lokaciju ili nije u mogućnosti da vrati posmrtne ostatke nekih od 28 preostalih preminulih talaca. Taj broj se kreće između sedam i devet, dok drugi izvor tvrdi da ih je između deset i petnaest, prenosi CNN. Vjeruje se da je 20 talaca još uvijek živo, a postoji ozbiljna zabrinutost za dvoje od njih.

Tokom najnovijih pregovora o sporazumu o taocima i prekidu vatre u Šarm el-Šeiku, Izrael je zahtijevao povratak svih talaca i živih i mrtvih, kao uslov za okončanje rata.