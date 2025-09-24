Balkan podijeljen oko Palestine: Ko je priznao državu, a ko još čeka?

Septembar 2025. godine ostaće upamćen po velikom diplomatskom zaokretu u odnosu na palestinsko pitanje

Velika Britanija, Francuska, Kanada i Australija i druge zapadne zemlje tokom 2025. godine zvanično su priznale Palestinu, čime je broj zemalja koje je priznaju porastao na više od 150.

U Srbiji je Palestina priznata još u vrijeme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Zvanični odnosi sa Državom Palestine uspostavljeni su godinu dana kasnije.

Crna Gora je, nakon obnove nezavisnosti 2006. godine, uspostavila diplomatske odnose s Državom Palestinom i priznala je njen status. Precizan datum priznanja nije zvanično objavljen u javnim izvorima.

Palestinsku državu je 1992. godine priznala Bosna i Hercegovina, a Slovenija 2024. godine.

Hrvatska još nije donijela odluku o priznanju palestinske države. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović se javno zalagao za takav politički pravac, naglašavajući da će o tome odlučivati Sabor, na prijedlog Vlade.

Palestinu ne priznaje ni Sjeverna Makedonija, a spoljnopolitički odbor Sobranja nedavno je odbio prijedlog da se na dnevni red stavi deklaracija o priznanju.

Na Balkanu, Palestinu formalno ne priznaje još Grčka, mada sa Palestinom ima razvijene bilateralne diplomatske odnose i predstavništvo u Jerusalimu. Albanija, Bugarska i Rumunija su još 1988. priznale palestinsku državu.

Deklaracija o nezavisnosti

Državu Palestinu je zvanično proglasila Palestinska oslobodilačka organizacija (PLO) 15. novembra 1988. godine, polažući pravo na suverenitet nad međunarodno priznatim palestinskim teritorijama – Zapadnom obalom (uključujući Istočni Jerusalim) i Pojasom Gaze.

Već do kraja 1988, palestinsku državu priznalo je 78 zemalja. U nastojanju da se riješi decenijski izraelsko-palestinski sukob, između Izraela i PLO-a potpisani su sporazumi iz Osla 1993. i 1995, kojima je osnovana Palestinska uprava (PA) kao privremena samouprava u Pojasu Gaze i na oko 40 odsto teritorije Zapadne obale, navodi RTS.

Poslije atentata na Jicaka Rabina i dolaska Benjamina Netanjahua na vlast, pregovori između Izraela i Palestinske uprave su zastali, zbog čega su Palestinci tražili međunarodno priznanje države bez saglasnosti Izraela.

Godine 2011, Palestina je primljena u UNESKO, a 2012. dobija status posmatračke države u GS UN, uz podršku 138 članica, i u doba kada je predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bio srpski političar i diplomata Vuk Jeremić. Ograničeni status uglavnom je posljedica toga što Sjedinjene Države, kao stalna članica Saveta bezbjednosti UN sa pravom veta, redovno koriste ili prijete da će koristiti veto, kako bi blokirale puno članstvo Palestine u UN.

