I Belgija priznala nezavisnost Palestine 1

I Belgija priznala nezavisnost Palestine

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
1

Belgija se pridružila grupi zemalja koje su priznale palestinsku državu, izjavio je belgijski premijer Bart de Vever.

Belgija priznala palestinsku državu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Belgija danas daje snažan politički i diplomatski signal svijetu pridruživanjem grupi zemalja koje su saopštile da priznaju palestinsku državu", rekao je De Vever na marginama Generalne skupštine UN u NJujorku.

On je najavio i otvaranje diplomatske misije Belgije na palestinskim teritorijama, kao i potpisivanje relevantnih međunarodnih sporazuma, prenio je TASS.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron saopštio je juče da Pariz priznaje palestinsku državu, koju su dan ranije priznale Australija, Kanada, Velika Britanija i Portugalija.

(Srna)

Palestina Belgija priznanje

Darko

Pa kakve to ima veze? Jugoslavija je priznala 1988

