Solidarnost sa Palestinom u Italiji: Demonstracije i blokade luka završile sukobima

Tokom demonstracija u Milanu protiv ofanzive Izraela u Gazi izbili su sukobi u kojima je povrijeđeno oko 60 policajaca, a više od 10 demonstranata je uhapšeno.

Među povrijeđenim policajcima ima ih sa težim povredama, javila je ANSA.

Policija u opremi za razbijanje demonstranata ispalila je suzavac u pokušaju da rastjera demonstrante na centralnoj stanici u Milanu, rekli su očevici.

Demonstranti, pojedini obučeni u crno, mahali su palestinskim zastavama i koristili motke da razbiju prozor na stanici, a bacili su i stolicu na policiju tokom sukoba.

Desetine hiljada ljudi marširale su Rimom i drugim italijanskim gradovima, a lučki radnici blokirali su luke kao znak solidarnosti sa Palestincima. Protesti su bili dio nacionalnog štrajka na koji su pozvali sindikati.

Premijer Đorđa Meloni osudila je nasilje u Milanu, finansijskoj prijestonici Italije.

"Ovo je bilo nasilje i razaranje koje nema nikakve veze sa solidarnošću i neće promijeniti živote ljudi u Gazi ni za djelić, ali će imati konkretne posljedice po italijanske građane koji će na kraju patiti i platiti štetu koju su prouzrokovali ovi huligani", objavila je Melonijeva na Iksu.

Njena vlada je tradicionalni pristalica Izraela unutar EU i isključila je mogućnost da slijedi druge zapadne zemlje u priznavanju palestinske države.

