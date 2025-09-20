Bizaran slučaj u Italiji: Ukradeni eksperimentalni lijekovi za rak vrijedni 800.000 evra

Iz onkološke bolnice u Napulju ukradeni su eksperimentalni lijekovi za rak vrijedni 800.000 evra, a istraga sumnja da iza krađe stoji organizovana kriminalna grupa. Pacijenti, uprkos incidentu, nisu ostali bez terapije.

U jednoj od najneverovatnijih krađa u posljednje vrijeme, iz apoteke onkološke bolnice Paskale u Napulju u četvrtak su ukradeni eksperimentalni lijekovi za rak, čija se vrijednost procenjuje na oko 800.000 evra. Iako je vijest objavljena tek danas, incident je šokirao cijelu bolnicu, a generalni direktor Mauricio di Mauro upozorava da je, osim ogromne finansijske štete, najveći gubitak za pacijente kojima su ti lijekovi neophodni za život.

Istraga u toku

Istragu vodi italijanska karabinjerska služba, a bolnica je pokrivena video-nadzorom, pa se očekuje da bi snimci mogli biti ključni u identifikaciji počinilaca.

Di Mauro ističe da je obezbijeđen kontinuitet terapije za sve pacijente: "Nećemo stati pred kriminalom i kukavičlukom onih koji u teškim okolnostima nanose štetu najosetljivijima, zarad lične koristi."

Šta je ukradeno?

Iz apoteke su nestali monoklonska antitela, eksperimentalni lijekovi i nekoliko preparata koji se koriste za liječenje uvealnog melanoma, rijetkog oblika raka oka. Budući da se radi o lijekovima koji zahtijevaju skladištenje na strogo kontrolisanim temperaturama, istražitelji sumnjaju da iza krađe stoji organizovana grupa sa znanjem o rukovanju takvim supstancama.

Crno tržište ili dark web?

Prve pretpostavke ukazuju na to da je krađa izvršena radi preprodaje lijekova na crnom tržištu ili dark webu. Riječ je o izuzetno skupim onkološkim lijekovima, od ključne važnosti za pacijente, a sam čin krađe, i pored visokih bezbjednosnih mjera u ustanovi, ocijenjen je kao izuzetno ozbiljan.

Di Mauro je dodao: "U bolnici je već postojao sofisticiran bezbjednosni sistem, a ovih dana završili smo i instalaciju dodatnih kamera. Ipak, neko je uspio da probije sve to."

Terapije nisu prekinute

Uprkos svemu, liečenja pacijenata nisu prekinuta. Direktor Di Mauro poručuje da je bolnica odmah reagovala i osigurala kontinuitet terapije: "Naši pacijenti nisu ostali bez terapije. Apoteka Instituta Paskale pokazala je izuzetnu posvećenost i profesionalnost. Nadam se da će karabinjeri uspjeti da identifikuju i privedu pravdi odgovorne za ovaj sramotni čin."

