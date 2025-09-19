logo
Tragedija kod Napulja: Troje mrtvih u eksploziji u fabrici, vlasnik među žrtvama (VIDEO)

Tragedija kod Napulja: Troje mrtvih u eksploziji u fabrici, vlasnik među žrtvama (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Tri osobe, uključujući i vlasnika kompanije, poginule su u petak u snažnoj eksploziji koja se dogodila u fabrici "Ecopartenope" u Marčanizeu, u provinciji Kazerta u Italiji.

eksplozija.JPG Izvor: X/Screenshot

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo usljed eksplozije rezervoara sa istrošenim uljem. Silina udarnog talasa bacila je trojicu radnika, koji su se u tom trenutku nalazili na krovu jednog od pogona, nekoliko metara u vazduh. Nažalost, preminuli su na licu mjesta.

U nesreći su lakše povrijeđena još dva radnika.

Na lice mjesta odmah je upućeno više vatrogasnih ekipa koje rade na obezbjeđivanju područja.

Povodom ove tragedije oglasili su se i sindikati iz Kazerte, Napulja i regije Kampanja, koji su nesreću nazvali "još jednom nepodnošljivom tragedijom ogromnih razmjera".

"Izražavamo duboko saučešće porodicama, podršku povrijeđenima i svim pogođenim radnicima, ali i bijes zbog smrti koje su se mogle izbjeći. Ovo nije sudbina, već neuspjeh poslovnog sistema. Zahtijevamo da se odmah utvrdi istina", navodi se u saopštenju, prenosi ANSA.

(Mondo)

Tagovi

Italija eksplozija

