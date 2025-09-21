Portugal zvanično priznao Palestinu

Portugalija je danas priznala Državu Palestinu, izjavio je portugalski ministar spoljnih poslova Paulo Rangel.

Izvor: Shutterstock

Portugalski ministar spoljnih poslova Paolo Rangel je uputio apel za prekid vatre, oslobađanje talaca i ponovno uspostavljanje humanitarne pomoći u Gazi.

Ranije danas Velika Britanija, Kanada i Australija takođe su zvanično priznale palestinsku državu.

Palestinu trenutno priznaje 150 država od 193 države članice UN, što je oko 75 odsto, ali ona nema međunarodno dogovorene granice, glavni grad niti vojsku.

Od novembra 2012. godine ona ima status države posmatrača, koja nije članica u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

(RTRS/Mondo)