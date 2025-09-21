logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Portugal zvanično priznao Palestinu

Portugal zvanično priznao Palestinu

Autor Dragana Božić
0

Portugalija je danas priznala Državu Palestinu, izjavio je portugalski ministar spoljnih poslova Paulo Rangel.

Portugal zvanično priznao Palestinu Izvor: Shutterstock

Portugalski ministar spoljnih poslova Paolo Rangel je uputio apel za prekid vatre, oslobađanje talaca i ponovno uspostavljanje humanitarne pomoći u Gazi.

Ranije danas Velika Britanija, Kanada i Australija takođe su zvanično priznale palestinsku državu.

Palestinu trenutno priznaje 150 država od 193 države članice UN, što je oko 75 odsto, ali ona nema međunarodno dogovorene granice, glavni grad niti vojsku.

Od novembra 2012. godine ona ima status države posmatrača, koja nije članica u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

(RTRS/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Palestina Portugal

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ