Velika Britanija, Kanada i Australija priznale Palestinu

Velika Britanija, Kanada i Australija priznale su danas državu Palestinu.

Kir Starmer, britanski premijer, objavio je da Ujedinjeno Kraljevstvo priznaje palestinsku državu.

"Danas, kako bismo oživjeli nadu u mir za Palestince i Izraelce, te rješenje o dvije države, Ujedinjeno Kraljevstvo zvanično priznaje Državu Palestinu", rekao je on, a prenio je BBC.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine.pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer)September 21, 2025

Ranije jutros oglasio se Starmerov zamjenik premijera, koji je priznao da će odluka imati mali uticaj na situaciju na terenu u Gazi, ali je insistirao da je sada pravi trenutak za taj potez.

I izraelska i američka vlada tvrde da je odluka Ujedinjenog Kraljevstva o priznanju palestinske državnosti diplomatski poklon za Hamas, nakon njegovog napada na jugu Izraela 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno 1.200 ljudi, a 251 osoba uzeta za taoce.

Australijski premijer Entoni Albaniz objavio je formalno priznanje države Palestine, a istu vijest objavila je i Kanada.

Australija je slijedila primjer Kanade i zvanično priznala "nezavisnu i suverenu" Državu Palestinu.

My statement formally recognising the State of Palestine.pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP)September 21, 2025

"Time Australija priznaje legitimne i dugogodišnje težnje palestinskog naroda da imaju vlastitu državu", naveli su u zajedničkom saopštenju australijski premijer Entoni Albaniz i ministarka spoljnih poslova Peni Vong, piše CNN.

Australijsko priznanje Palestine dio je "usaglašenog međunarodnog napora da se izgradi novi zamah za rješenje o dvije države, počevši s prekidom vatre u Gazi i oslobađanjem talaca otetih tokom zločina 7. oktobra 2023. godine", dodaje se u saopštenju.

Kanada je objavila da priznaje Državu Palestinu, a očekuje se da će isto učiniti Ujedinjeno Kraljevstvo kasnije danas, te Francuska i druge zemlje na Generalnoj skupštini UN ove sedmice.

"Kanada priznaje Državu Palestinu i nudi naše partnerstvo u izgradnji obećanja mirne budućnosti i za državu Palestinu i za Državu Izrael“, rekao je kanadski premijer Mark Karni u objavi na društvenoj mreži Iks.

Today, Canada recognises the State of Palestine.pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney)September 21, 2025

Karni je u julu rekao da njegova zemlja namjerava da prizna Državu Palestinu na Generalnoj skupštini UN. U to vrijeme plan je izazvao osudu izraelskih zvaničnika, koji su tu odluku opisali kao „nagradu Hamasu“.

„Palestinska uprava se odrekla nasilja, priznala Izrael i posvećena je rješenju o dvije države“, rekao je jedan visoki kanadski zvaničnik za CNN neposredno prije objave u nedjelju. „Mi priznajemo Državu Palestinu kako bismo osnažili one koji traže miran suživot i marginalizovali Hamas.“

Uoči Karnijeve objave, visoki kanadski zvaničnici su odbacili izraelske negativne reakcije na ovu odluku, rekavši za CNN da priznanje Palestine „nije učinjeno da bi se Izrael suočio s pritiskom ili kaznio“.

„Naši iskreni diplomatski napori imaju za cilj da to objasnimo i da učinimo sve što je u našoj moći da spriječimo da prevladaju glasovi koji pokušavaju ovu odluku prikazati kao konfrontaciju“, rekao je jedan visoki kanadski zvaničnik.

