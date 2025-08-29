Odbili vize: SAD zabranile palestinskoj delegaciji dolazak u UN

SAD odbijaju i poništavaju postojeće vize članovima Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) i Palestinske uprave uoči sjednice Generalne skupštine UN u septembru, saopšteno je danas iz Stejt departmenta.

Izvor: Shutterstock

Ova ograničenja znače da palestinski predsjednik Mahmud Abas, koji upravlja okupiranom Zapadnom obalom, vjerovatno neće moći da otputuje u Njujork kako bi održao govor na godišnjem skupu, kao što to obično radi, prenosi Rojters.

"U našem nacionalnom bezbjednosnom interesu je da pozovemo na odgovornost PLO i Palestinsku upravu zbog nepoštovanja svojih obaveza i potkopavanja izgleda za mir", navedeno je u saopštenju.

U saopštenju se naglašava da Palestinska uprava mora da pokaže da osuđuje terorizam i da "prekine sa podsticanjem na terorizam u obrazovanju", kako bi ih SAD smatrale partnerima u postizanju mira.

"Palestinska uprava mora da prestane da izbjegava pregovore putem međunarodnih pravnih kampanja, uključujući žalbe Međunarodnom krivičnom sudu i Međunarodnom sudu pravde i prekine napore da se obezbijedi jednostrano priznanje palestinske države", navodi se u saopštenju iz Stejt departmenta.

Bijela kuća saopštila je juče da će se predsjednik SAD Donald Tramp obratiti na sjednici Generalne skupštine 23. septembra.

(Srna)