Odbili vize: SAD zabranile palestinskoj delegaciji dolazak u UN 1

Odbili vize: SAD zabranile palestinskoj delegaciji dolazak u UN

Autor Dragana Božić
1

SAD odbijaju i poništavaju postojeće vize članovima Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) i Palestinske uprave uoči sjednice Generalne skupštine UN u septembru, saopšteno je danas iz Stejt departmenta.

SAD zabranile palestinskoj delegaciji dolazak u UN Izvor: Shutterstock

Ova ograničenja znače da palestinski predsjednik Mahmud Abas, koji upravlja okupiranom Zapadnom obalom, vjerovatno neće moći da otputuje u Njujork kako bi održao govor na godišnjem skupu, kao što to obično radi, prenosi Rojters.

"U našem nacionalnom bezbjednosnom interesu je da pozovemo na odgovornost PLO i Palestinsku upravu zbog nepoštovanja svojih obaveza i potkopavanja izgleda za mir", navedeno je u saopštenju.

U saopštenju se naglašava da Palestinska uprava mora da pokaže da osuđuje terorizam i da "prekine sa podsticanjem na terorizam u obrazovanju", kako bi ih SAD smatrale partnerima u postizanju mira.

"Palestinska uprava mora da prestane da izbjegava pregovore putem međunarodnih pravnih kampanja, uključujući žalbe Međunarodnom krivičnom sudu i Međunarodnom sudu pravde i prekine napore da se obezbijedi jednostrano priznanje palestinske države", navodi se u saopštenju iz Stejt departmenta.

Bijela kuća saopštila je juče da će se predsjednik SAD Donald Tramp obratiti na sjednici Generalne skupštine 23. septembra. 

(Srna)

Jaaa

UN samo na Antarktik, neutralna teritorija, a i bzv organizacija

