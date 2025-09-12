Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju o uspostavljanju palestinske države bez Hamasa

Generalna skupština UN usvojila je ogromnom većinom glasova deklaraciju o "opipljivim, vremenski ograničenim i nepovratnim koracima" ka rješenju sa dvije države u sporu između Izraela i Palestinaca i osudi napada Hamasa na Izrael 2023. godine.

Izvor: Shutterstock

U deklaraciji se osuđuju napadi palestinskih militanata iz Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, što je pokrenulo rat u Gazi. Takođe su osuđeni i napadi Izraela na civile i civilnu infrastrukturu u Gazi, opsada i izgladnjivanje, "što je rezultovalo razornom humanitarnom katastrofom".

Navedeno je da rat u Gazi "mora odmah da se završi" i podržava se raspoređivanje privremene međunarodne stabilizacione misije koju bi odobrio Savjet bezbjednosti UN.

Deklaracija je usvojena uoči sastanka svjetskih lidera 22. septembra.

Dokument na sedam stranica rezultat je rada na međunarodnoj konferenciji pod okriljem UN o višedecenijskom sukobu Izraela i Palestinaca, koju su u julu organizovale Saudijska Arabija i Francuska. SAD i Izrael su bojkotovali taj događaj.

Rezolucija kojom se usvaja deklaracija dobila je 142 glasa "za" i 10 "protiv", dok je 12 zemalja bilo uzdržano.

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro rekao je da rezolucija obezbjeđuje međunarodnu izolaciju Hamasa.

"UN su prvi put danas usvojile tekst kojim osuđuju Hamas zbog njegovih zločina i pozivaju na njegovu predaju i razoružanje", objavio je Baro na "Iksu".

Rezoluciju su podržale sve arapske države iz regije Persijskog zaliva. Izrael i SAD su glasale "protiv", zajedno sa Argentinom, Mađarskom, Mikronezijom, Nauruom, Palauom, Papuom Novom Gvinejom, Paragvajem i Tongom.

(Srna)