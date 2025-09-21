Šta znači britansko "priznanje" Palestine? To pokreće niz pitanja, a kritike pljušte sa svih strana

Britanski premijer Kir Starmer, zajedno sa Kanadom i Australijom, objavio je zvanično priznanje Države Palestine kao dio međunarodnih napora za rješenje dvije države, ali potez je izazvao burne kritike u Britaniji.

Britanski premijer Kir Starmer je u nedjelju objavio zvanično priznanje Države Palestine, koju je Ujedinjeno Kraljevstvo priznalo kako bi "ponovo rasplamsalo nadu u mir i rješenje dvije države" između Izraelaca i Palestinaca. Istovremeno, i Australija i Kanada su objavile da su zvanično priznale Palestinu. Australija formalno priznaje državu Palestinu, objavila je australijska vlada.

Današnje australijsko priznanje Palestine, koje dolazi zajedno sa priznanjem Kanade i Ujedinjenog Kraljevstva, dio je međunarodnih napora za postizanje rješenja o dvije države, navela je australijska vlada u saopštenju.

Australijska vlada je dodala da Hamas ne bi trebalo da ima nikakvu ulogu u Palestini. Kanada zvanično priznaje državu Palestinu, rekao je kanadski premijer Mark Karni u saopštenju u nedjelju, rekavši da želi da "sačuva mogućnost rješenja dvije države".

"Kanada priznaje Državu Palestinu i nudi partnerski rad kako bi ostvarila obećanje o mirnoj budućnosti za Državu Palestinu i Državu Izrael. Kanada ovu mjeru vidi kao dio zajedničkog međunarodnog napora da se očuva mogućnost rješenja sa dvije države", rekao je Karni.

Šta znači priznanje Palestine?

Potez je bio predmet oštrih kritika i pokreće niz pitanja ne samo o tome šta će se postići, već i da li će imati suprotan efekat na sukob, piše Skaj njuz. Dejvid Lami je kao ministar spoljnih poslova priznao kada je obećanje objavljeno da to "neće promijeniti stav na terenu", što se može postići samo pregovorima.

Palestina ima status stalnog posmatrača u UN, pravo govora, ali nema pravo glasa, gdje je predstavlja Palestinska uprava. Prelazak na puni status morao bi biti dogovoren u Savjetu bezbjednosti, gdje SAD imaju pravo veta.

Kir je jasno stavio do znanja da ne prihvata Hamas, kojeg naziva "brutalnom terorističkom organizacijom", kao vladu u Gazi. Granice takve države, o kojima se raspravljalo decenijama tokom više rundi pregovora između Izraela i Palestinaca, takođe nisu dogovorene.

Kritika

Administracija Donalda Trampa protivi se priznanju, kao što je američki predsjednik jasno stavio do znanja u Londonu prošle nedjelje. Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da bi to "ohrabrilo Hamas" i da bi bilo samo simbolično.

Cinizam je takođe široko rasprostranjen u Britaniji. Kemi Badenoh, lider konzervativaca, optužio je premijera da "očajnički i neiskreno pokušava da umiri svoje poslanike". On sljedeće nedjelje odlazi na stranačku konferenciju u Liverpulu sa dodatno smanjenim rejtingom odobravanja na -42%, što je otprilike na istom nivou na kojem je bio Riši Sunak nakon svoje greške D dana.

Više od trećine poslanika laburističke stranke pisalo je Kiru prije nego što je položio zakletvu u julu, pozivajući na priznavanje palestinske države. Nije jasno da li će ih taj simbolični potez smiriti, a neki već pozivaju na strože mjere, uključujući prodaju oružja Izraelu - posebno nakon što je istraga UN utvrdila da je Izrael počinio genocid.

Drugi poslanici laburističke stranke protive se priznanju. Grupa Laburistički prijatelji Izraela je rekla: "Važno je priznati da Izrael nije jedina strana u ovom sukobu... Hamas bi mogao da okonča ovaj sukob sutra oslobađanjem talaca i polaganjem oružja."

Ovom potezu se protive i porodice talaca u Gazi, od kojih se vjeruje da je 20 živo, jer njihovo oslobađanje nije nametnuto Hamasu kao uslov. Ilaj David, brat Evjatara Davida, koji se nedavno pojavio mršav u Hamasovom videu, rekao je:

"Želimo da se sastanemo sa Starmerom, ali on odbija da se sastane sa nama... Dati ovo priznanje je kao da kažete Hamasu: 'U redu je, možete nastaviti da izgladnjujete taoce, možete nastaviti da ih koristite kao ljudske štitove'. Ovakvo priznanje daje Hamasu moć da bude tvrdoglav u pregovorima. To je posljednje što nam je trenutno potrebno."

Efraim Mirvis, glavni rabin Ujedinjenog Kraljevstva, rekao je da "bezuslovno" priznanje države "nije uslovljeno funkcionalnom ili demokratskom palestinskom vladom, niti čak ni najosnovnijom posvećenošću mirnoj budućnosti".

