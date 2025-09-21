Netanjahu poručio: "Palestinska država neće biti uspostavljena"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbacio je priznanja palestinske države u Britaniji, Kanadi i Australiji i okarakterisao ih kao ogromnu nagradu za terorizam.

"Imam još jednu poruku za vas - to se neće dogoditi. Palestinska država neće biti uspostavljena zapadno od rijeke Jordan", rekao je on.

Netanjahu je najavio da će Izrael odgovoriti na jednostrane deklaracije o priznanju palestinske države nakon završetka Generalne skupštine UN, kada se on vrati iz Sjedinjenih Država, gdje bi trebalo da se sastane sa predsjednikom Donaldom Trampom.

"Imam jasnu poruku onim liderima koji su priznali palestinsku državu nakon užasnog masakra 7. oktobra, a to je da daju terorizmu ogromnu nagradu", rekao je Netanjahu u video-obraćanju.

On je naglasio da će Izrael nastaviti da gradi jevrejska naselja na Zapadnoj obali.

