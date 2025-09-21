logo
Francuska otvara ambasadu u Palestini?! Oglasio se Makron, postavio uslov Hamasu

Francuski predsjednik Emanuel Makron najavio je da će sutra objaviti priznanje Palestine, ali je naglasio da je oslobađanje talaca koje drži Hamas ključni preduslov za otvaranje francuske ambasade u toj zemlji.

Makron o Palestini Izvor: Benjamin Cremel, PA Images / Alamy / Profimedia

Francuski predsjednik Emanuel Makron, koji bi sutra trebalo da objavi priznavanje Palestine kao države, izjavio je da je oslobađanje talaca koje drži Hamas jasan preduslov za otvaranje francuske ambasade u toj državi.

Prema njegovim riječima, priznavanje Palestinske države ne ide na ruku Hamasu, kako to navode neki, posebno u SAD, koji kritikuju ovu njegovu odluku.

"Ja ne odgovaram na očekivanja Hamasa. Taj pokret je jednostavno opsjednut destrukcijom Izraela, ali ja zato priznajem legitimitet tolikog broja Palestinaca koji žele državu i koji predstavljaju narod", rekao je Makron za CBS.

On je dodao da ti Palestinci žele da budu nacija i država, i da ih ne bi trebalo gurati prema Hamasu. Makron je takođe potvrdio svoje duboko neslaganje sa vojnom politikom izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Gazi.

Prema riječima francuskog predsjednika, opcija ubijanja što većeg broja članova Hamasa vodi u slijepu ulicu, jer oni samo regrutuju sve više boraca.

Kako je dodao, štaviše, takvom strategijom Izraelci ubijaju toliko mnogo civila da uništavaju time svoju reputaciju i kredibilitet. Makron je istovremeno pozdravio postignuti dogovor o reformi Palestinske uprave.

"Mi smo dobili niz obećanja vezanih za reformu obrazovnog programa, kao i izbornog procesa za biranje novog potpredsjednika, i programa kompenzacije uz nadzor američke revizorske strukture", zaključio je Makron.

(MONDO)

