Makron dočekao Zelenskog u Parizu: Sve je spremno za sastanak

Volodimir Zelenski stigao je kod Emanuela Makrona.

Izvor: TERESA SUAREZ / POOL/EPA POOL

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u Pariz u Francuskoj u posjetu kod francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Sastanak će se održati u Jelisejskoj palati kada će se razgovarati o bezbjednosnim garancijama zarad uspostavljanja prekida vatre u Ukrajini.

U srijedu 3. septembra bi trebalo upravo u Francuskoj da se održi samit "Koalicije voljnih" koji su glavni evropski saveznici Ukrajine u pregovorima sa Rusijom. "Skaj Njuz" prenosi saznanje "Rojtersa" da se u Parizu takođe nalazi i Stiv Vitkof, specijalni američki izaslanik.

"Sada je pitanje da se utvrdi iskrenost Rusije i njenih uzastopnih obaveza datih SAD u mirovnim pregovorima", rekao je kratko Zelenski kada je stigao u Pariz.

Da podsjetimo, Putin se nalazi u Kini i prisustvovao je vojnoj paradi u Pekingu povodom 80 godina od pobjede u Drugom svjetskom ratu. Obratio se medijima kasnije u toku dana kada je Zelenskog pozvao u Moskvu na sastanak.

“Ja nikada nisam isključio mogućnost sastanka sa njim. Ali da li ima smisla sastati se sa njim?

Mandat Zelenskog je istekao. Da li zbog toga ima smisla sastati se sa aktuelnom administracijom Ukrajine?

Mogli bismo da se sastanemo, nisam to nikad odbio ako to dovede do pozitivnog ishoda. Moguć je sastanak, neka Zelenski dođe u Moskvu“, izjavio je Putin ranije danas.

