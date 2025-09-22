logo
Francuska zvanično priznala Palestinu: Makron se oglasio iz Njujorka i traži hitno oslobađanje talaca

Autor mondo.ba
Francuska je večeras zvanično priznala Palestinu, pridruživši se UK, Kanadi, Australiji i Portugalu, dok je predsjednik Emanuel Makron na samitu UN u Njujorku apelovao na okončanje rata u Gazi i hitno oslobađanje 48 talaca koje Hamas još drži.

Francuska priznala državu Palestinu Izvor: Victor Velter/Shutterstock

Francuska je večeras i zvanično priznala Palestinu, pridruživši se Ujedinjenom Kraljevstvu, Kanadi, Australiji i Portugalu, koji su isti potez napravili tokom vikenda, javlja Skaj njuz.

"Želimo da dvije države, koje žive jedna pored druge u miru i sigurnosti, postanu stvarnost", rekao je francuski predsjednik Emanuel Makron.

Njegova objava izazvala je aplauz u Njujorku. Istovremeno, upozorio je da Izrael proširuje svoju vojnu operaciju u Gazi kako bi uništio Hamas, dok stotine hiljada ljudi ostaju raseljene, ranjene, gladni i traumatizovani.

Makron je otvorio samit UN o dvodržavnom rešenju snažnim govorom u kojem je naglasio da je "došlo vrijeme" da se okonča rat, bombardovanje Gaze, masakri i egzodus civila. Posebno je pozvao na hitno oslobađanje 48 talaca koje Hamas još uvijek drži.

(MONDO)

Tagovi

Francuska Palestina

