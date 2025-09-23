logo
Meloni postavila uslove za priznavanje palestinske države: "Trebamo postaviti prioritete"

Autor Dragana Božić
Italija će priznati palestinsku državu samo ako svi izraelski taoci budu oslobođeni i ako militantna grupa Hamas bude isključena iz bilo kakve uloge u upravi Pojasa Gaze, izjavila je premijer Đorđa Meloni.

"Nisam protiv priznanja Palestine, ali trebalo bi da postavimo prioritete", rekla je Melonijeva novinarima i najavila da će njena vlada podnijeti prijedlog parlamentu u vezi sa tim pitanjem.

U obraćanju iz Njujorka, gdje prisustvuje Generalnoj skupštini UN, Melonijeva je istakla da bi trebalo izvršiti međunarodni pritisak na Hamas, a ne na Izrael.

Melonijeva je optužila militantu grupu za početak rata i blokiranje njegovog kraja odbijanjem da preda taoce. 

(Srna)

