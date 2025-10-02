Rusija će podržati Trampov plan za Gazu: Uslov stvaranje palestinske države

Rusija je spremna da podrži plan američkog predsjednika Donalda Trampa za okončanje rata u Gazi, ali samo ako to vodi do stvaranja palestinske države pored Izraela, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Izvor: Mikhail METZEL / AFP / Profimedia

"U stvaranju dvije države - Izraela i Palestine, za šta se Rusija zalaže, leži zalog konačnog rješenja sukoba", rekao je Putin na Međunarodnom diskusionom forumu "Valdaj" u Sočiju.

On je naveo da je ovim planom, koliko je upoznat, predloženo stvaranje međunarodnog organa koji bi upravljao Gazom, a čijem čelu bi trebalo da bude bivši britanski premijer Toni Bler, koji, kako kaže, nije poznat kao mirotvorac.

"Bler ima svoje poglede, iskusan je političar i ukoliko njegova djelatnost bude vodila ka miru, on može da odigra pozitivnu ulogu", rekao je Putin.

Ruski predsjednik kaže da se nameće pitnje koliko će raditi ta međunarodna administracija i kome će potom biti predata vlast.

"Najbolje bi bilo sve predati palestinskom predsjedniku Mahmudu Abasu i sadašnjoj palestinskoj vladi", rekao je Putin i dodao da je važno za kada je predviđen povratak civilne vlasti, kao i pitanje bezbjednosti.

On je naveo da, takođe, treba osloboditi sve taoce koje drži Hamas, ali pustiti i zarobljene Palestince iz izraelskih zatvora.

"Najvažnije je pitanje kako će reagovati Palestinci i zemlje arapskog svijeta. Tu imam u vidu i Hamas. Za nas je važno da to podrži i Hamas i palestinska Vlada", rekao je Putin.