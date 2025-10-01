"Jedna riječ može da promijeni sve i izazove skandal": Kako je raditi kao lični prevodilac Vladimira Putina

Biti lični prevodilac predsjednika Rusije zvuči glamurozno, ali iza kulisa taj posao nosi stres, neprekidnu pažnju i potencijalne političke posljedice. Prevodioci moraju da prate Putinove improvizacije, svaka greška može imati ozbiljne posljedice.

Izvor: Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo / Zuma Press / Profimedia

Biti lični prevodilac predsjednika Ruske Federacije djeluje kao posao iz snova: neprestana putovanja, prisustvo na samitima najvišeg nivoa, direktan pristup ekskluzivnim informacijama. Međutim, iza kulisa, ovaj posao nosi ogroman nivo odgovornosti, stresa i potencijalno - političkih posljedica.

Kako prenosi ruski portal Argumenti i Fakti, prevodioci koji rade sa predsjednikom Vladimirom Putinom moraju biti spremni na sve, uključujući i njegove improvizacije, duhovite opaske i, najzahtjevnije od svega - ruske poslovice.

Jezičke zamke i "vojnički" izrazi

Putin je poznat po tome da na konferencijama i forumima često koristi narodne izreke i poslovice. Dok su neke moguće prenijeti u druge jezike, druge jednostavno nemaju adekvatan prevod. U takvim situacijama prevodioci su primorani da improvizuju, pokušavajući da očuvaju suštinu predsjednikove poruke.

Ponekad, predsjednik dodatno "testira" svoje prevodioce korišćenjem žargona ili neformalnih izraza. Na jednom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, kako piše portal Argumenti i Fakti, Putin je po završetku govora rekao samo "Voljno!" - vojni izraz koji je potpuno zatekao prevodioca.

Predsjednik koji zna da proveri - i ispravi

Zahvaljujući znanju njemačkog jezika, koji je usavršio tokom rada u obavještajnoj službi, kao i visokom nivou engleskog, Putin pažljivo prati prevode svojih govora i često sam uoči greške.

Argumenti i Fakti navode slučaj kada je predsjednik tokom jednog nastupa rekao da je "rast ekonomije oko sedam procenata", dok je prevodilac, iz nepoznatog razloga, tu brojku umanjio na "oko pet".

Putin je odmah reagovao, strogo ispravivši prevodioca: "Oko 7 procenata", rekao je, a zatim se osmijehnuo i dodao: "Treba pažljivo da se prati šta prevodioci govore".

Putin kao sopstveni prevodilac

U izuzetnim situacijama, Putin čak i sam preuzima ulogu prevodioca. Tokom jednog foruma Narodnog fronta, kada se javio njemački biznismen, ali nije bilo dostupnog prevodioca sa njemačkog jezika - predsjednik Rusije je sam reagovao.

"Sam ću prevesti", rekao je Putin, a zatim uspješno preveo pitanje biznismena na ruski, odgovorio mu direktno na njemačkom, i potom ponovio odgovor na ruskom kako bi cijela sala mogla da razume sadržaj razmjene.

Ovaj neobičan spoj političkog lidera, lingviste i improvizatora samo potvrđuje koliko je zahtjevna uloga predsjednikovog prevodioca jer svaka izgovorena riječ, ako nije pažljivo prenesena, može imati posljedice koje prevazilaze granice jezika.