Hitno uklonjen snimak razgovora dvojice lidera: Putin i Si pričali o besmrtnosti (Video) 1

Hitno uklonjen snimak razgovora dvojice lidera: Putin i Si pričali o besmrtnosti (Video)

Autor Marina Letić
Vladimir Putin i Si Đinping na vojnoj paradi u Pekingu razgovarali su o mogućnosti da ljudi mogu da žive do 150 godina, a snimak razgovora obišao svijet

Zašto je uklonjen snimak razgovora Putina i Sija o besmrtnosti Izvor: Alexander KAZAKOV / AFP / Profimedia

Agencija Rojters je saopštila da je povukla četvorominutni video razgovora između ruskog i kineskog predsjednika, Vladimira Putina i Si Đinpinga, u kom se raspravlja o mogućnosti da ljudi mogu da žive do 150 godina, nakon što je kineska državna televizija zahtijevala njegovo uklanjanje i povukla zakonsku dozvolu za njegovo korišćenje.

Snimak, koji je uključivao razmjenu riječi preko otvorenog mikrofona sa vojne parade u Pekingu, koja je 3. septembra održana povodom 80. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata, licencirala je kineska državna televizijska mreža CCTV, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Rojters u saopštenju navodi da je montirao snimke u četvorominutni video i distribuirao ih prema više od 1.000 globalnih medijskih klijenata, uključujući glavne međunarodne emitere vesti i televizijske stanice širom svijeta. Druge novinske agencije koje imaju licencu za CCTV takođe su distribuirale montirane snimke.

Rojters navodi da je u petak uklonio video sa svoje veb stranice i izdao nalog za njegovo "uništenje" svojim klijentima, nakon što je primio pisani zahtev od advokata ČTV-a u kojem se navodi da je ta novinska agencija prekoračila uslove korišćenja iz svog ugovora.

Pogledajte fotografije sa vojne parade u Pekingu:

Advokati CCTV su kritikovali i Rojtersov "urednički tretman primijenjen na ovaj materijal". Rojters je u saopštenju naveo da je povukao video-snimke jer više nije imao zakonsku dozvolu za objavljivanje ovog materijala zaštićenog autorskim pravima.

O čemu su razgovarali Putin i Si?

"U prošlosti, ljudi rijetko su živjeli do 70, ali danas si sa 70 godina još dijete", rekao je predsjednik Kine.

Na ovu konstataciju se nadovezao Putin.

"Sa razvojem biotehnologije, ljudski organi mogu se neprestano da se presađuju, i ljudi mogu da žive tako što bivaju sve mlađi i mlađi, pa čak i postići besmrtnost", rekao je predsjednik Rusije.

Si Đinping je zaključio riječima: "U ovom vjeku, ljudi mogu da žive i 150 godina".

(Blic/MONDO)

Vladimir Putin Si Đinping

Brko

Jeste pogotovo diktatori koji imaju nepresušan izvor svježih organa za presađivanje, i 0% morala i obraza.

