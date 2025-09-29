logo
Rusija šalje veliki broj mladih vojnika na front: Putin potpisao uredbu o novoj velikoj regrutaciji

Rusija šalje veliki broj mladih vojnika na front: Putin potpisao uredbu o novoj velikoj regrutaciji

Autor Mihajlo Sfera
0

Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je uredbu kojom se sprovodi regrutacija 135.000 građana za vojnu službu u periodu od oktobra do decembra 2025. godine.

Putin potpisao uredbu o novoj regrutaciji ruskih vojnika Izvor: YOUTUBE/CBS NESW/PROFIMEDIA

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je uredbu o regrutaciji ruskih građana za vojnu službu u periodu od oktobra do decembra 2025. godine. Dokument je objavljen na zvaničnom portalu na kojem se objavljuju uredbe i zakoni.

"Od 1. oktobra do 31. decembra 2025. godine sprovešće se regrutacija 135.000 građana  Ruske Federacije uzrasta od 18 do 30 godina koji nisu u rezervnom sastavu i podležu regrutaciji za vojnu službu", navodi se u dokumentu.

Istom uredbom naređeno je i otpuštanje iz vojne službe vojnika, mornara, narednika i podoficira kojima je istekao rok služenja vojnog roka.

Ruska vlada, regionalne vlasti i komisije za regrutaciju zadužene su da obezbijede sprovođenje svih potrebnih mjera regrutacije.

Saveznim ministrima, rukovodiocima saveznih službi i saveznih agencija takođe je naloženo da obezbijede regrutaciju ruskih građana zaposlenih u saveznoj upravi i drugim saveznih tijelima izvršne vlasti, kao i u organizacijama koje su pod ingerencijom nadležnih saveznih organa izvršne vlasti, u vojnu službu.

 (MONDO/Index)

Tagovi

Rusija Vladimir Putin Rat u Ukrajini

