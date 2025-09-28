logo
Rusi gađali Kijev sa 595 dronova i 48 raketa više od 12 sati: Ima mrtvih, oštećena klinika, zemlja traži hitan odgovor

Rusi gađali Kijev sa 595 dronova i 48 raketa više od 12 sati: Ima mrtvih, oštećena klinika, zemlja traži hitan odgovor

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Jedan od najdužih vazdušnih napada od početka rata pogodio je Kijev i druge dijelove Ukrajine, dok ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila većinu napada. Predsjednik Zelenski pozvao međunarodnu zajednicu na hitan odgovor.

snažan napad dronovima rusije na kijev Izvor: X/AleksKukalov/aborealis940/Printscreen

Rusija je rano ujutru u nedjelju lansirala stotine dronova i raketa na Kijev i druge dijelove Ukrajine, ubivši najmanje četiri osobe i ranivši desetine drugih u jednom od najdužih vazdušnih napada od početka rata. Susjedna Poljska zatvorila je svoj vazdušni prostor na jugoistoku zemlje i podigla svoje borbene avione u vazduh.

Ukrajinska vojska je objavila da je Rusija u nedjelju uveče lansirala 595 dronova i 48 raketa, a da je njena protivvazdušna odbrana oborila 568 dronova i 43 raketa. U saopštenju je naglašeno da je glavna meta napada bio Kijev.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je napad trajao više od 12 sati i da je prouzrokovao značajnu štetu na kardiološkoj klinici, fabrikama i stambenim zgradama.

Ponovno je pozvao međunarodnu zajednicu da preduzme odlučne mjere kako bi zaustavila prihode koje Rusija dobija od prodaje energenata i koristi ih za finansiranje svoje invazije. Ukrajina do sada nije uspjela da ubijedi predsjednika SAD Donalda Trampa da uvede sankcije Moskvi.

"Već je odavno vrijeme za odlučno djelovanje, a mi računamo na snažan odgovor SAD, Evrope, G7 i G20", napisao je on na aplikaciji Telegram.

Dugotrajan napad

Stanovnike Kijeva probudile su glasne eksplozije, zvuci dronova i reagovanja protivvazdušne odbrane. Dim sa jedne od meta napada dominirao je horizontom ukrajinske prijestonice jutros kada je uzbuna za vazdušni napad ukinuta u 9:13 časova po lokalnom vremenu.

Novinar Rojtersa posjetio je područje u predgrađu gdje su potpuno uništeni redovi novoizgrađenih kuća. Neki stanovnici su potražili sklonište na stanicama metroa, odakle su pratili situaciju na svojim mobilnim telefonima. 

Zelenski je saopštio da je napadnuto i nekoliko regiona na sjeveru, u centru i jugu zemlje, uključujući grad Zaporožje. Vlasti su saopštile da je tamo povređeno najmanje 16 ljudi i da je uništeno nekoliko zgrada.

Službe za vanredne situacije su izvijestile da su najmanje četiri osobe poginule, a najmanje 67 povrijeđeno širom zemlje. Među žrtvama je i dvanaestogodišnja djevojčica, iako to nije zvanično potvrđeno, napisao je na Telegramu Timur Tkačenko, načelnik kijevske vojne uprave.

(MONDO)

Rat u Ukrajini Rusija napad Kijev

